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防汛超前部署　第四河川分署整合跨縣市資源強化聯防

▲第四河川分署召開防汛整備會議，各單位代表齊聚研商對策。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲第四河川分署召開防汛整備會議，各單位代表齊聚研商對策。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／綜合報導

為因應即將到來的汛期與颱風季，第四河川分署今（23）日召開「115年度防汛整備橫向聯繫會議」，由分署長張朝恭親自主持，針對防汛熱點進行盤點與檢視，會中達成多項共識，包括地方政府將提前完成抽水機預佈、強化道路側溝及雨水下水道清疏作業，同時規劃大型移動式抽水機增設點位與機組。

會議現場氣氛嚴謹，各單位代表逐一報告防汛整備進度，從設備檢查到應變機制，逐項確認細節。第四河川分署指出，本次盤點涵蓋範圍廣泛，包括防汛資訊更新、水利設施安全檢查、防汛備料整備、排水系統清淤，以及重要橋梁、涵洞在積淹水情況下的交通管制應變措施等，並強調災中通報與跨單位支援合作的重要性，期盼在極端氣候挑戰下，建立更即時且有效的聯防體系。

▲第四河川分署召開防汛整備會議，各單位代表齊聚研商對策。（圖／記者游瓊華翻攝）

分署強化水情監控系統，守護濁水溪流域安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

張朝恭表示，分署除持續強化水情監控系統，透過雨量站、水位站及即時監視影像掌握第一手資訊外，亦針對轄區內沿岸易致災堤段完成多項防護工程，提升防洪韌性，確保下游村落安全。他並提到，日前已於3月19日先行在竹山、林內及古坑地區辦理防汛宣導說明會，邀集地方政府、村里民及防汛護水志工參與，透過面對面溝通強化基層防災觀念，後續也將在其他地區再辦理3場，持續擴大宣導能量。

除硬體整備外，會議亦強調民眾防災意識的重要性。第四河川分署提醒，汛期期間應避免進入山區溪流或易發生坍方路段，低窪地區住戶則需提早防範積淹水情形，平時亦應主動清理住家周邊水溝及溝蓋雜物，以維持排水順暢。分署並建議民眾善用水利署水情App、防災資訊服務網及濁水溪流域水情中心網站等工具，即時掌握降雨與水位資訊，必要時也可透過免付費電話通報與查詢，提升自我防護能力。

▲第四河川分署召開防汛整備會議，各單位代表齊聚研商對策。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲分署強化水情監控系統，守護濁水溪流域安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次會議參與單位橫跨中央與地方，包括水利署中區水資源分署、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府，以及各鄉鎮市公所，另有農業部農村發展及水土保持署、林業及自然保育署、交通部公路局、台灣電力公司、中華電信、台灣自來水公司及台大試驗林管理處等機構共同與會。透過多方協力，從資訊共享到資源調度建立聯繫機制，期盼在汛期來臨時，能迅速應變、降低災害衝擊。

隨著氣候變遷帶來降雨型態的不確定性，防汛工作更顯重要。第四河川分署表示，將持續透過跨機關整合與地方合作，精進防災整備與應變能力，讓防汛工作不只停留在災後復原，更能提前預防，為中部地區築起一道更穩固的安全防線。

▲第四河川分署召開防汛整備會議，各單位代表齊聚研商對策。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水利單位提前部署抽水設備，提升豪雨應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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