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結合校園運動會　池上警推反詐與交通安全宣導

▲池上警進校園大聲喊「165反詐騙」。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲池上警進校園大聲喊「165反詐騙」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣池上鄉萬安國小舉辦「村校聯合運動會」，現場氣氛熱絡、參與踴躍。台東縣警察局關山分局池上聯合所把握活動人潮聚集時機，前往會場進行反詐騙與交通安全宣導，透過活潑互動方式，讓安全觀念自然融入校園活動之中。

警方表示，活動當天由巡佐池國鈞與警員謝汝輊到場宣導，運用擴音設備並搭配大型標語手舉牌，在操場及休息區間穿梭，向現場師生、家長及社區民眾傳遞「165反詐騙」及交通安全觀念。宣導內容包含「網路投資要小心」、「陌生來電要查證」以及「路口慢看停、行人優先」等重點，讓參與民眾在觀賽之餘，也能即時吸收實用資訊。

活動過程中，員警以輕鬆互動方式吸引學童注意，不少小朋友主動朗讀標語內容，甚至跟著齊聲喊出「165反詐騙」，現場氣氛熱絡且充滿趣味。家長也普遍認為，此類結合活動的宣導模式，有助於提升孩子記憶與理解，同時也提醒大人提高警覺，效果相當顯著。

警方進一步指出，近期常見詐騙手法包括假投資、假檢警及網路購物詐騙等，民眾如接獲可疑來電或訊息，應保持冷靜並多方查證，亦可撥打165反詐騙專線尋求協助，以避免受騙上當。此外，因應運動會期間人車往來頻繁，也特別提醒家長接送學童時務必遵守交通規則，行經路口減速慢行，落實「停、看、聽」原則，共同維護通學安全。

關山分局表示，透過結合學校大型活動進行宣導，能有效觸及不同年齡層族群，提升整體安全意識。未來將持續深入社區與校園，透過多元形式推動反詐騙與交通安全教育，強化警民合作，共同營造安全、安心的生活環境。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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