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指甲異常拖數年竟是腫瘤　醫：別把「富貴手」當萬用診斷

▲指甲出現縱向白線、變形或出血等症狀，可能是病變的重要警訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲指甲出現縱向白線、變形或出血等症狀，可能是病變的重要警訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

45歲吳姓女子近年發現右手拇指出現異常，指甲表面逐漸凹凸不平，並出現縱向白色線條，指甲下方還伴隨不明異物感與間歇不適，多次就醫卻被診斷為慢性發炎或俗稱「富貴手」，反覆使用外用藥仍未改善。經皮膚鏡判讀與手術切除後，經皮膚鏡判讀與手術切除後，才確診為少見的指甲乳突瘤，術後恢復良好。

吳小姐回憶，最初只是覺得指甲長得不太一樣，表面不平整，後來逐漸出現一條條白色縱線，甚至偶爾有卡東西的感覺，但因沒有明顯疼痛，一直未特別在意。多次就醫後被認為是長期接觸清潔劑造成的皮膚炎或慢性刺激反應，持續擦藥卻始終未見好轉，指甲外觀反而越來越明顯變形，才決定轉往專科進一步評估。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師蔡宗甫以皮膚鏡觀察後，發現其指甲半月痕異常增大，並伴隨甲下線狀出血、角化增生與甲板剝離等變化，綜合判斷高度懷疑為甲下腫瘤。在與患者充分溝通後，安排門診手術進行病灶切除與甲床重建，術後病理檢查證實為指甲乳突瘤，屬良性腫瘤，目前持續門診追蹤中。

蔡宗甫表示，相較於皮膚上的紅疹或腫塊，多數人較少留意指甲變化，但臨床上不少指甲疾病或腫瘤，往往因外觀不明顯、症狀缺乏特異性，而被誤認為濕疹、感染或外傷所致，延誤正確診斷。尤其甲下病灶位於指甲板之下，早期僅有細微變化，更容易被忽略。

他指出，指甲是皮膚的重要延伸結構，許多疾病都可能反映在指甲上，包括濕疹、乾癬、黴菌感染以及自體免疫疾病等，甚至部分系統性疾病如營養不良或肝腎功能異常，也可能透過指甲表現出異常徵象。此外，甲下組織亦可能發生腫瘤，包括良性的指甲乳突瘤、脈絡球瘤與指甲纖維瘤，或惡性的黑色素細胞癌、鱗狀上皮癌與基底細胞癌等。

蔡宗甫提醒，甲下腫瘤常被誤認為甲溝炎、病毒疣或灰指甲，若未及早診斷，可能導致病灶擴大，增加手術範圍，不僅影響指甲外觀，也可能影響功能與預後。因此，當指甲出現持續性變形、變色、出血或異物感，且經一般治療無法改善時，應提高警覺。

在治療上，指甲手術因解剖構造細緻，需精準掌握甲板、甲床與生長板位置，才能在完整切除病灶的同時，盡量保留指甲正常生長功能，降低術後變形風險。蔡宗甫強調，相關處置應由具經驗的專科醫師評估與執行，而非僅反覆使用外用藥物延誤病情。

他也指出，對皮膚科醫師而言，指甲常是「見微知著」的重要窗口，透過細微變化，往往能及早發現潛在疾病。民眾若發現指甲長期異常，不應僅視為外觀問題，及早就醫，才能掌握最佳治療時機。

▲指甲出現縱向白線、變形或出血等症狀，可能是病變的重要警訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師蔡宗甫以皮膚鏡觀察後，綜合判斷高度懷疑為甲下腫瘤。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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