天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

記者吳美依／綜合報導

美國德州休士頓近郊發生驚人事件，一戶民宅21日晚間被「天外飛石」砸毀，屋頂留下一個大洞，未料竟是隕石碎片惹的禍。

屋主雪莉（Sherrie James）接受當地媒體KHOU11採訪時說，「我孫子去查看時，發現天花板破了一個洞……然後我看見了那顆石頭，心想『看起來像是隕石』」。

雪莉立即通報當地消防部門，消防人員起初研判可能是飛機掉落零件，但稍後確認一顆流星出現在休士頓北部上空，並且爆炸成多個碎塊。

流星現身 明亮火球空中爆炸

美國太空總署（NASA）證實，當地時間21日下午4時40分左右，「德州目擊者觀察到一顆明亮火球劃過天際」。目前數據顯示，這顆流星在休士頓西北方約79公里高空現身，以時速5.6萬公里朝東南方向移動，最後在班梅爾（Bammel）上方46.6公里處解體。

NASA進一步說明，隕石重達1噸、直徑約3英尺（約0.9公尺），「在分裂過程中產生壓力波，導致部分地區民眾聽見轟然巨響」。都卜勒氣象雷達也偵測到威洛布魯克（Willowbrook）至北門十字路口（Northgate Crossing）一帶散落隕石碎片。

《衛報》報導，多位居民回報在火球出現時聽到類似雷聲的巨響，布里奇蘭（Bridgeland）居民溫蒂（Wendy Camardelle Heppner）形容「聽起來像打雷，天空卻很晴朗」，狄金森（Dickinson）居民希莉（Shylie Troquille）則目擊天空中出現一顆小火球但迅速消失。

▼3月17日流星墜落俄亥俄州後，民眾發現的隕石碎片。（圖／達志影像／美聯社）

俄亥俄州也有 驚人火球引發音爆

幾天前，俄亥俄州也出現類似事件。一顆流星17日高速劃過克里夫蘭市（Cleveland）上空，不僅亮度相當驚人，巨大音爆就連賓州都能聽見。NASA證實，這顆流星直徑約2公尺、重約6公噸，以時速7萬2420公里的速度飛行並引發爆炸。

流星爆炸！「時速7萬公里火球」劃過俄亥俄上空 數州之外都看見