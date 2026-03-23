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社會 社會焦點 保障人權

空中逼近伯朗大道　輕航機低飛畫面曝光！安全性惹議

▲池上伯朗大道驚見輕航機低空飛行。（圖／民眾提供）

▲池上伯朗大道驚見輕航機低空飛行。（圖／民眾提供）

記者楊晨東／台東報導

台東池上伯朗大道以筆直田間道路與廣闊稻浪景致聞名，是花東地區指標性觀光景點之一。不過，近日有民眾接連目擊輕航機飛越景區上空，且飛行高度偏低，引發遊客與在地業者對安全性的關注。

根據民眾提供影像，一架輕航機突然進入伯朗大道上空，飛行高度相當接近地面，隨後進行加速並快速拉升離開，過程中伴隨明顯引擎聲響。目擊者表示，當時正在景區活動，突如其來的飛行聲音與低空掠過畫面，讓人感到相當驚嚇。

在地自行車租賃業者指出，該架輕航機近期出現頻率增加，且不僅是單純飛越，還包含低空通過與爬升動作。由於伯朗大道以自行車慢遊為主，遊客多在狹窄田間道路騎乘電輔車，一旦受到聲響干擾或視線分心，恐增加跌落田區的風險。

對於飛行是否合法，相關人士指出，花東縱谷空域目前並未全面劃設禁航，輕航機飛行本身在符合法規前提下並不違法。然而，若涉及過低飛行高度或危險操作，則可能觸及飛航安全規範，需進一步由主管機關認定。

另有熟悉飛航實務的業者分析，飛行員在空中進行拉升動作，有可能是因應氣流變化或地形因素所做的操作，但是否屬於必要飛行行為，仍須透過專業資料判讀。

地方人士建議，應將相關影像與目擊紀錄提供民航主管機關調查釐清，並檢視熱門觀光區上空是否有必要建立更明確的飛行指引或限制，以兼顧飛航活動與地面遊客安全，避免類似情況再度引發疑慮。

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