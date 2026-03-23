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搶占陸「十五五」先機！看好AI、銀髮商機　百名廈門台商共話發展

▲▼ ▲▼ 廈門海滄區日前舉辦台商台企座談會暨迎春聯誼活動，吸引逾100名在閩台胞台商齊聚。 。（圖／翻攝 人民網、今日海滄）

▲ 廈門海滄區日前舉辦台商台企座談會暨迎春聯誼活動，吸引逾100名在閩台胞台商齊聚 。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／綜合報導

今年是大陸「十五五」規劃開局，兩岸融合發展示範區建設邁入關鍵期。廈門海滄區日前舉辦台商台企座談會暨迎春聯誼活動，吸引逾100名在閩台胞台商齊聚。廈門市台商投資企業協會常務副會長李志功、日月谷溫泉度假村有限公司執行董事陳冠羽等台商台青代表上台發言，分享在海滄區投資、工作、生活的經歷與感受。

來自海滄區的100多名台胞台商齊聚一堂，展望今年規劃與期望，分享產業機遇。永晉鴻塑膠工業總經理汪煜霖在發言中感嘆海滄優渥的營商環境，並透露未來公司將利用當前高速發展的AI技術取得產業突破。他呼籲台灣青年應有自主判斷力，像先輩一樣勇敢登陸尋求發展。

▲▼ 廈門海滄區日前舉辦台商台企座談會暨迎春聯誼活動，吸引逾100名在閩台胞台商齊聚。 。（圖／翻攝 人民網、今日海滄）

▲ 台商獨角獸影視文化傳媒總經理江國銘 。（圖／翻攝 今日海滄）

獨角獸影視文化傳媒總經理江國銘則分享，當初因看好大陸短劇市場而選擇扎根海滄，2026年將致力於透過影視創作促進兩岸交流，共榮共創。

落地海滄多年的長庚醫院亦公布2026年重大規劃。總經理林嘉彥指出，長庚醫院除引入台灣醫療經驗服務在地民眾外，今年的重頭戲在於打造「養生文化村」，吸引廈台兩地「銀髮族」長者養老。此外，長庚醫院將與清華長庚科室展開項目合作，引入智能化、高科技設備，提供高質量醫療服務。

▲▼ 廈門海滄區日前舉辦台商台企座談會暨迎春聯誼活動，吸引逾100名在閩台胞台商齊聚。 。（圖／翻攝 人民網、今日海滄）

▲ 台商永圓食品總經理林華秀。（圖／翻攝 今日海滄）

台商永圓食品總經理林華秀談及未來規劃時表示，海滄對台資企業關照備至，對台商而言「這裡就是家」。今年的計劃重點在於產業化升級，結合台灣特色將更多美味帶入大陸市場。與會台商紛紛表示，深切感受到海滄服務台胞的誠意，對未來在示範區的投資發展感到溫暖且安心。

聯誼會還有釋出「政策大禮包」。廈門市委金融辦、廈門市資源規劃局、廈門市科技局、海滄區台辦等單位依次上台，開展政策宣講。廈門市委金融辦工作人員介紹助力台資台企上市工作措施，包括上市培育機制、上市渠道選擇等內容。

廈門市資源規劃局工作人員講解優化土地要素資源配置相關內容，通過支持台企盤活存量土地資源，促進台企高質量發展。廈門市科技局工作人員對支持台資高質量發展七大舉措展開講解，包括各種科技創新補助、人才認定機制等。海滄區台辦工作人員介紹台灣人才就業創業的相關優惠政策，詳解申報條件、專項補貼等內容。

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