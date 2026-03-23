酒駕累犯欠罰12萬8不繳　南執扣存款逼現身一次繳清

▲行政執行署台南分署扣押黃男存款後，義務人現身一次繳清12萬8000元欠款。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南一名77歲黃姓男子，因酒駕及多筆交通違規罰單累計欠繳12萬8000元，經台南市政府交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，執行人員查出其名下存款後依法扣押，銀行回覆已足額扣得款項，黃男得知後趕緊現身，一次繳清全部欠款，避免後續強制執行程序。



台南分署指出，黃男於2024年4月間騎乘機車行經台南市北區小東路時，遭警方攔查，經檢測為10年內第2次酒精濃度超標，依法裁罰9萬元，但逾期未繳。此外，另有2筆交通違規罰單共3萬8000元未繳，合計欠款達12萬8000元，案件隨即移送強制執行。



台南分署說明，執行人員於114年11月受理案件後，經調查發現黃男名下有存款可供執行，隨即核發執行命令扣押其帳戶存款。銀行回覆已成功扣得足額款項，在核發收取命令交由交通局領取前，黃男主動到場繳清欠款，案件順利結案。

台南分署提醒，交通罰鍰若逾期未繳，將依法移送強制執行，除可能遭扣押存款外，亦可能面臨查封財產等措施，呼籲民眾切勿心存僥倖，應依期限繳納，以免影響自身權益。

此外，法務部行政執行署近期已與台灣戒酒暨酒癮防治中心建立轉介機制，並於2025年11月14日函請各分署主動提供酒癮防治相關資訊給酒駕義務人及其家屬，若當事人有意願，可協助轉介接受專業治療，期望從源頭降低酒駕再犯風險，守護用路安全。