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停辦校區再生！台南南化玉山校區變身學生宿舍　偏鄉學子住宿有解

▲台南南化區北寮國小玉山校區整建為學生宿舍，停辦校區成功活化再利用。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南南化區北寮國小玉山校區整建為學生宿舍，停辦校區成功活化再利用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市南化區北寮國小玉山校區停辦後，透過整體規劃與活化再利用，成功轉型為學生宿舍。台南市政府教育局自2025年9月啟動整建工程，在民間企業沛華集團捐助684萬9800元經費支持下完成改善，教育局長鄭新輝23日前往實地視察完工成果，確認設施完善、安全無虞，為偏鄉教育再添新動能。

台南市長黃偉哲表示，面對學校發展需求與偏鄉學生就學條件，市府積極推動閒置校舍活化再利用。本次玉山校區整建，不僅可提供瑞峰國小及在地學子住宿空間，也能作為寒暑假營隊及各類培訓活動場域，讓校園空間發揮更大效益。他特別感謝沛華集團挹注資源，讓停辦校區重現生機，為偏鄉教育注入實質支持。

▲台南南化區北寮國小玉山校區整建為學生宿舍，停辦校區成功活化再利用。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，本案歷時約5個月，於2026年2月順利完工，將玉山校區北棟一樓3間教室改建為學生宿舍，整體設計以安全與生活機能為核心，完善規劃住宿空間與衛浴設施，並全面符合相關宿舍設置法規。透過既有校舍的再設計，不僅提升空間使用效率，也打造更友善、安心的學習與生活環境。

鄭新輝進一步表示，未來將由學校規劃學生入住體驗活動，協助有住宿需求的學生熟悉環境，同時也會設計生活教育課程，培養學生自理能力與良好生活習慣，讓學生在課業與生活上都能獲得完整照顧，家長也能更放心。

北寮國小校長張鴻祺說明，此次整建工程內容涵蓋地坪整平、窗戶與天花板更新、燈具汰換，以及電線重新佈設與礦纖天花板施工，並全面施作衛浴防水與設備更新，同步整建照明、冷氣空調與水電管線系統。宿舍內部也配置床鋪、衣櫥、收納櫃、書桌及溫熱飲水機等基本生活設施，功能完整。

▲台南南化區北寮國小玉山校區整建為學生宿舍，停辦校區成功活化再利用。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，目前宿舍已進入最後檢整階段，未來正式啟用後，將提供學生安全、舒適的住宿環境，讓偏鄉學子能安心求學，也讓閒置校園空間轉化為支持教育的重要資源，實現教育永續與空間再生的雙重目標。

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