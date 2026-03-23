強化廉能治理　雲林縣辦揭弊者保護講習、納入採購廠商

▲雲林縣政府舉辦公益揭弊者保護法講習，公私部門人員踴躍參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化廉能治理並完善揭弊保護制度，雲林縣政府今（23）日舉辦「公益揭弊者保護法訓練講習」，來自縣府各局處、學校、公營事業及多家參與公共工程與採購案的承攬廠商代表齊聚一堂，透過專業課程，深化對揭弊制度與法規的認識。現場不僅聚焦法令解說，更以實務操作為主軸，強調在採購與公務執行過程中，如何建立安全且值得信賴的揭弊環境。

課程邀請法務部廉政署科長劉瑞玲主講，從受理揭弊案件的標準作業程序談起，逐步解析實務上常見的疑義與風險點。她指出，揭弊案件往往涉及高度敏感資訊，受理機關除須依法審查事證，更需在第一時間啟動保護機制，包括限制資訊流通範圍、建立專責窗口及即時提供法律與心理支持，避免揭弊者在過程中遭受職場壓力或外界干擾。課程中亦透過案例說明，讓與會人員理解如何在制度框架內兼顧調查效能與人權保障。

雲林縣政府秘書長曾元煌表示，揭弊者往往處於相對弱勢位置，面對的不只是案件本身，更可能承受來自職場或人際網絡的壓力與風險，因此制度設計的核心，在於讓揭弊者「敢說、能說、被保護」。他強調，各單位在受理過程中，應嚴格落實去識別化作業，從文件處理到資訊傳遞都須層層把關，避免身分外洩。唯有建立嚴謹且可被信賴的程序，才能讓揭弊制度真正發揮功能，而非流於形式。

會場氣氛專注而嚴謹，與會人員不時低頭記錄重點，也在問答環節中提出實務疑問，特別針對採購案件中常見的利益衝突、異常標案與履約爭議等情境進行討論。縣府政風處指出，將採購廠商納入講習對象，是希望從源頭強化廉政意識，讓公私部門在合作過程中建立共同語言與標準，降低違規風險，同時也讓廠商了解自身若發現不法情事時，具備安全揭露的制度保障。

政風處進一步說明，依據現行制度，揭弊者可獲得多面向保障，包括工作權維護、身分保密、人身安全保護，必要時亦有責任減免與檢舉獎金等措施，並明確禁止任何形式的報復或不利處分。透過此次講習，除強化公部門同仁的法制觀念，也向外界傳遞清楚訊息：揭弊並非冒險行為，而是受到制度支持與保障的公民行動。

縣府表示，未來將持續優化檢舉管道與受理流程，並透過教育訓練與宣導活動，讓廉政理念深入各層級。從制度面到文化面同步推進，逐步建立公開透明的治理環境，讓公共資源運用更具效率與信任基礎，也讓每一項採購與公共建設，都能在陽光下被檢視與守護。

▲與會人員專注聆聽並記錄重點，現場氣氛專業嚴謹。（圖／記者游瓊華翻攝）