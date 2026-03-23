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台南啟動長照3.0　黃偉哲推醫療整合與智慧照護全面升級

▲台南市政府舉辦「長照3.0」政策發布記者會，宣布照護體系全面升級。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「長照3.0」政策發布記者會，宣布照護體系全面升級。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應台灣正式邁入超高齡社會，台南市政府23日在永華市政中心舉辦「長照3.0全齡守護，幸福接力不中斷」政策發布記者會，宣布長照體系全面升級，市長黃偉哲表示，市府將透過醫療整合與智慧科技導入，讓長者能在熟悉環境中安心生活、維持尊嚴，同時減輕家庭照顧壓力，打造更完善的全齡照護網絡。

黃偉哲市長指出，隨著高齡人口快速成長，台南市65歲以上人口比例持續攀升，人口結構轉變對照顧體系與財政皆帶來壓力。面對挑戰，市府除配合中央推動長照3.0政策外，也同步優化在地服務量能，提升整體照護品質，以因應不斷增加的需求。

▲台南市政府舉辦「長照3.0」政策發布記者會，宣布照護體系全面升級。（記者林東良翻攝，下同）

他強調，長照政策不只是照顧長者，更攸關整體社會發展。透過完善照顧與健康老化策略，可降低失能與臥床風險，讓長者維持生活品質，同時減輕家庭負擔，讓年輕世代能安心就業與就學，進一步提升社會活力。未來也將運用AI科技優化服務，例如提升復康巴士與小黃公車派遣效率，縮短等待與服務時間，讓照護更即時。

台南市衛生局表示，「長照3.0」以四大核心轉型為主軸，推動服務由傳統生活協助邁向全齡與智慧整合照護。服務對象方面，打破年齡限制，從高齡者擴展至全年齡失能與失智者，並納入年輕型失智症與急性後期照護（PAC）族群。

在服務模式上，推動「在宅責任醫療」，讓醫療團隊走入家庭，結合醫療與生活照顧；同時提高住宿機構補助並增設夜間緊急服務，強化重度失能者照顧支持。科技應用方面，則由傳統輔具購置轉型為結合AI與物聯網的租賃與監測模式，提升照顧效率與安全性。


市府說明，長照3.0採三階段推動，目前已進入第二階段。第一階段自2025年9月1日上路，放寬聘有外籍看護家庭使用社區服務資格，截至目前已逾7740人次受益，交通接送服務量也成長3.9%。第二階段自2026年1月1日實施，將腦中風、燒燙傷及創傷性神經損傷等PAC對象納入給付，並將出院後銜接時間由7天縮短至3天，朝「出院即返家」目標邁進。

▲台南市政府舉辦「長照3.0」政策發布記者會，宣布照護體系全面升級。（記者林東良翻攝，下同）

第三階段預計於2026年7月1日推動，將導入智慧輔具補助機制，每人3年最高補助6萬元，涵蓋移位、沐浴與居家照護床等項目，並採「以租代買」方式，減輕家庭一次性負擔。

市府指出，截至2025年7月底，台南市65歲以上人口占比已突破20%，顯示長照需求持續攀升。未來將持續擴充資源、優化制度與導入科技，讓更多市民在需要時能獲得即時且有尊嚴的照顧服務。

當天記者會包括市議員李偉智、杜素吟、王家貞到場支持，立委林俊憲、陳亭妃服務處及多位議員服務處亦派代表出席，肯定市府積極推動長照政策，期盼持續精進服務，讓照護網絡更加完善。

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