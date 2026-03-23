被李貞秀罵狗！　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5

▲民眾黨立委李貞秀 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立委李貞秀23日在立法院批評國民黨議員鍾小平是狗，她說「我都說他是狗，根本不是人，不配當人，媒體可以去報」。對此，鍾小平在政論節目狠狠抖內幕上說，他把狗當人，李貞秀把人當狗，他還自嘲說，擔心北市議長戴錫欽被罰錢，因為自己沒有植入晶片，主人要罰1萬5000元；政論節目主持人王乃伃則追問，「你有打狂犬病疫苗嗎？沒有再罰！你有結紮嗎？沒有再罰！」

鍾小平日前在政論節目中透露，他的中配樁腳友人成功放棄國籍，只有中華民國國籍。對此，李貞秀上午在立法院時向身旁的同黨立委陳昭姿抱怨，「我都說他是狗，根本不是人、不配當人！媒體可以去報」。

對此，鍾小平下午在政論節目上被問及此事，他說，「小平叔把狗當人，李貞秀把人當狗」，他自己當過流浪動物之家董事長，募款幾百萬，過去10年把議員薪水的十分之一捐給流浪動物之家，「她講這話我不會告她，但非常不宜」。

鍾小平開玩笑說，他把狗當人，毛小孩是孩子，他擔心北市議長戴錫欽要被罰1萬5000元，他是議長大家長，「李貞秀說我是狗，我好久沒有去植入晶片，主人要罰1萬5」。此話一出，引起在場來賓一陣笑，主持人王乃伃追問說，「你有打狂犬病疫苗嗎？沒有再罰！你有結紮嗎？沒有再罰！」

▼國民黨台北市議員鍾小平。（資料照／記者黃哲民攝）



鍾小平表示，這樣的素質尊重民眾黨提名她，「我當過30年市議員，兩句話，第一句是流著老兵的血，第二是走經國的路，蔣經國要我們民主反共，台灣民主化」。

鍾小平說，他一生奮鬥目標，捍衛中華民國主權跟尊嚴，希望兩岸和平，但不要老是恫嚇我們，希望李貞秀深思，「我有很多中間選民，很多年輕人喜歡我，我是中道，是中華民國派的國民黨」。

鍾小平解釋，他有特別打電話去問好朋友，一位南京女生放棄中華人民共和國國籍的過程。他說，這位南京女生結婚到台灣住了六年，拿到身分證，國家通知她，海基會也有幫忙，拿去就辦理，就拿掉中華人民共和國的國籍，就這樣子。

鍾小平說，女人何苦為難男人，委員何苦為難院長，貞秀何苦為難國瑜，立法院長韓國瑜怎麼辦，違法的事情大家都知道，立法院長不可以把立委幹掉，所以韓國瑜心理苦大家都知道，「我們藍白失血啊，楚茵（民進黨立委）都高興啊，一直提款啊，我覺得對藍白不好啦！」