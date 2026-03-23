　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被李貞秀罵狗！　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5

▲▼ 立法院內政委員會,李貞秀 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨立委李貞秀 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨立委李貞秀23日在立法院批評國民黨議員鍾小平是狗，她說「我都說他是狗，根本不是人，不配當人，媒體可以去報」。對此，鍾小平在政論節目狠狠抖內幕上說，他把狗當人，李貞秀把人當狗，他還自嘲說，擔心北市議長戴錫欽被罰錢，因為自己沒有植入晶片，主人要罰1萬5000元；政論節目主持人王乃伃則追問，「你有打狂犬病疫苗嗎？沒有再罰！你有結紮嗎？沒有再罰！」

鍾小平日前在政論節目中透露，他的中配樁腳友人成功放棄國籍，只有中華民國國籍。對此，李貞秀上午在立法院時向身旁的同黨立委陳昭姿抱怨，「我都說他是狗，根本不是人、不配當人！媒體可以去報」。

對此，鍾小平下午在政論節目上被問及此事，他說，「小平叔把狗當人，李貞秀把人當狗」，他自己當過流浪動物之家董事長，募款幾百萬，過去10年把議員薪水的十分之一捐給流浪動物之家，「她講這話我不會告她，但非常不宜」。

鍾小平開玩笑說，他把狗當人，毛小孩是孩子，他擔心北市議長戴錫欽要被罰1萬5000元，他是議長大家長，「李貞秀說我是狗，我好久沒有去植入晶片，主人要罰1萬5」。此話一出，引起在場來賓一陣笑，主持人王乃伃追問說，「你有打狂犬病疫苗嗎？沒有再罰！你有結紮嗎？沒有再罰！」

▼國民黨台北市議員鍾小平。（資料照／記者黃哲民攝）

▲▼國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

鍾小平表示，這樣的素質尊重民眾黨提名她，「我當過30年市議員，兩句話，第一句是流著老兵的血，第二是走經國的路，蔣經國要我們民主反共，台灣民主化」。

鍾小平說，他一生奮鬥目標，捍衛中華民國主權跟尊嚴，希望兩岸和平，但不要老是恫嚇我們，希望李貞秀深思，「我有很多中間選民，很多年輕人喜歡我，我是中道，是中華民國派的國民黨」。

鍾小平解釋，他有特別打電話去問好朋友，一位南京女生放棄中華人民共和國國籍的過程。他說，這位南京女生結婚到台灣住了六年，拿到身分證，國家通知她，海基會也有幫忙，拿去就辦理，就拿掉中華人民共和國的國籍，就這樣子。

鍾小平說，女人何苦為難男人，委員何苦為難院長，貞秀何苦為難國瑜，立法院長韓國瑜怎麼辦，違法的事情大家都知道，立法院長不可以把立委幹掉，所以韓國瑜心理苦大家都知道，「我們藍白失血啊，楚茵（民進黨立委）都高興啊，一直提款啊，我覺得對藍白不好啦！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：將送司法調查
副站長蹺班開車闖平交道確定開除　台鐵：一次記兩大過免職
被李貞秀罵狗　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5
又有建商資金斷鏈！　未完工建案被法拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：違反財政紀律將送請司法調查

被李貞秀罵狗！　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5

通過藍白版軍購條例將不副署？　顧立雄：沒辦法幫行政院回答

蘇嘉全赴立法院「回娘家」　任海基會董座後首次備詢

「兩岸和平非出賣台灣」　鄭麗文赴外媒記者會：九二共識反台獨

周玉蔻警告徐國勇！　敢提名王世堅選台北「我就去黨部扔100盒雞蛋」

徐欣瑩喊「暫停初選、排黑審查」　國民黨：陳見賢符合初選資格

綠桃園議員參選人爆賄選！　選對會建請中執會暫緩提名　

賴清德鬆口重啟核電！陳其邁喊「電大家都在用」：必須務實面對

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：違反財政紀律將送請司法調查

被李貞秀罵狗！　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5

通過藍白版軍購條例將不副署？　顧立雄：沒辦法幫行政院回答

蘇嘉全赴立法院「回娘家」　任海基會董座後首次備詢

「兩岸和平非出賣台灣」　鄭麗文赴外媒記者會：九二共識反台獨

周玉蔻警告徐國勇！　敢提名王世堅選台北「我就去黨部扔100盒雞蛋」

徐欣瑩喊「暫停初選、排黑審查」　國民黨：陳見賢符合初選資格

綠桃園議員參選人爆賄選！　選對會建請中執會暫緩提名　

賴清德鬆口重啟核電！陳其邁喊「電大家都在用」：必須務實面對

AI取代寫作人力！Snowflake大砍70人團隊　遭質疑不懂開發者需求

李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

台東翁跌坐田間動彈不得　警民合力伸援手

高雄登革熱境外+1！印尼男發燒拒住院　入境趴走「PCR轉陽」確診

蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：違反財政紀律將送請司法調查

天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

【廣編】全台最大西班牙薰衣草歐式花園　九族文化村「紫戀薰衣草」已全面綻放

國民黨新版財劃法屏東縣短少40億　65歲以上免健保費是空頭支票

爭取2150萬建設經費　立委張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

【他怎麼完全沒反應？】貨車都翻進田裡了阿北依舊淡定騎走！

政治熱門新聞

賴牽拖一句話就重啟核電　詹順貴怒罵

韓國月底若未回應　林佳龍：台灣入境卡改列KOREA（SOUTH）

藍委讓李貞秀「代理召委」　綠委怒拒認

嗆馬英九身邊有賊人　鄭麗文：傷害國民黨

原漲15元！卓榮泰擋下油價：應謝謝中油

周玉蔻警告徐國勇！　敢提名王世堅選台北「我就去黨部扔100盒雞蛋」

李貞秀質詢陸委會　邱垂正上台「召委當傳聲筒」

賴清德估重啟核電討罵？　許美華揭原因：挖坑自己跳

認雙重國籍+沒當兵　李孝亮：我把誠信放第一

被李貞秀罵狗！　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

李貞秀要求聯合質詢！民進黨立委反對下休會討論

卓榮泰「感謝中油」說　藍：政府職責還要人民謝恩

黃暐瀚：「反核變返核」將使賴清德腹背受敵　恐無法避免民調下滑

更多熱門

相關新聞

拒李貞秀質詢　邱垂正：違法的人不代表陸配

拒李貞秀質詢　邱垂正：違法的人不代表陸配

陸委會主委邱垂正23日赴立法院內政委員會報告，面對民眾黨籍立委李貞秀的質詢時，他雖在召委廖先翔的要求下上台，但拒絕直接回應李貞秀，而是透過廖先翔當「傳聲筒」進行答詢。邱垂正在接受媒體訪問時強調，一個違法身分的人，無法代表絕大多數守法合法的陸配。

李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

藍委讓李貞秀「代理召委」　綠委怒拒認

藍委讓李貞秀「代理召委」　綠委怒拒認

吳子嘉：圍毆李貞秀、把法律問題泛政治化　這是非常惡劣的行政院

吳子嘉：圍毆李貞秀、把法律問題泛政治化　這是非常惡劣的行政院

李貞秀質詢陸委會　邱垂正上台「召委當傳聲筒」

李貞秀質詢陸委會　邱垂正上台「召委當傳聲筒」

關鍵字：

立委互嗆政治爭議鍾小平李貞秀流浪動物

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

美國務院發布全球警示

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面