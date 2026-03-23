快訊／LINE Premium「分批登場」　1條件先確認才享完整功能

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE 23日宣布，LINE Premium將正式登入台灣，會員將享用10項會員專屬福利，將從今天起「分批發佈」，可以開始升級的用戶能在手機LINE設定中看到LINE Premium相關選項，首月將採取免費試用，之後每個月165元。對此，LINE強調現有的通訊功能，像是訊息傳送、語音及視訊通話仍為免費使用，請用戶不用擔心。此外，LINE 應用程式更新至 iOS 或 Android 26.3（含）以上或最新版本，確保能完整享受各項功能。

10 項會員專屬福利分兩階段上線，第一階段今日起批次上線

為確保全台 2200 萬用戶都能享有穩定且流暢的升級體驗，「LINE Premium」會員計畫的10 項會員專屬福利，將分為兩階段上線。第一階段上線的有進階備份、相簿升級、無痕收回、應用程式字型，與應用程式圖示5項進階功能。從2026年3月23日開始批次發布，用戶陸續會在自己手機的LINE設定中，看到LINE Premium選項出現，此時即可搶先體驗，開始免費試用。第二階段上線的有「自選個人檔案」功能，與LINE 購物、LINE 禮物、LINE 旅遊、LINE MUSIC的LINE Premium會員專屬優惠，預計於2026年4月推出。

貼心功能再進化！「訊息無痕收回」讓溝通更自在

為了回應廣大用戶的期盼，我們全力加速，將「訊息無痕收回」提前納入上線功能，讓溝通體驗即刻升級。LINE Premium 會員現在可享有延長至7 天內收回訊息的彈性；若對方尚未讀取，會啟動「無痕收回」功能，讓收回後的聊天視窗不再留下「已收回訊息」的痕跡，心意傳遞更精準無負擔。同時，我們也致力守護每一位用戶的對話日常，尚未訂閱的用戶請放心，現有的24 小時內收回訊息功能仍全面開放，您的溝通體驗將不受影響。

開啟專屬禮遇，探索 LINE Premium 為您帶來的全新體驗

LINE Premium目前提供每月新台幣 165 元的訂閱方案。每位用戶首次訂閱皆可享有首月免費試用（註：若同一 Google 或 Apple 帳號曾訂閱過LINE Premium，則無法再次進行免費試用）。同時，也請在開始體驗前，將您的 LINE 應用程式更新至 iOS 或 Android 26.3（含）以上或最新版本，確保能完整享受各項精彩功能。