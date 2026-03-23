　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／LINE Premium「分批登場」　1條件先確認才享完整功能

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE 23日宣布，LINE Premium將正式登入台灣，會員將享用10項會員專屬福利，將從今天起「分批發佈」，可以開始升級的用戶能在手機LINE設定中看到LINE Premium相關選項，首月將採取免費試用，之後每個月165元。對此，LINE強調現有的通訊功能，像是訊息傳送、語音及視訊通話仍為免費使用，請用戶不用擔心。此外，LINE 應用程式更新至 iOS 或 Android 26.3（含）以上或最新版本，確保能完整享受各項功能。

▲▼ 。（圖／LINE提供）

10 項會員專屬福利分兩階段上線，第一階段今日起批次上線
為確保全台 2200 萬用戶都能享有穩定且流暢的升級體驗，「LINE Premium」會員計畫的10 項會員專屬福利，將分為兩階段上線。第一階段上線的有進階備份、相簿升級、無痕收回、應用程式字型，與應用程式圖示5項進階功能。從2026年3月23日開始批次發布，用戶陸續會在自己手機的LINE設定中，看到LINE Premium選項出現，此時即可搶先體驗，開始免費試用。第二階段上線的有「自選個人檔案」功能，與LINE 購物、LINE 禮物、LINE 旅遊、LINE MUSIC的LINE Premium會員專屬優惠，預計於2026年4月推出。

貼心功能再進化！「訊息無痕收回」讓溝通更自在
為了回應廣大用戶的期盼，我們全力加速，將「訊息無痕收回」提前納入上線功能，讓溝通體驗即刻升級。LINE Premium 會員現在可享有延長至7 天內收回訊息的彈性；若對方尚未讀取，會啟動「無痕收回」功能，讓收回後的聊天視窗不再留下「已收回訊息」的痕跡，心意傳遞更精準無負擔。同時，我們也致力守護每一位用戶的對話日常，尚未訂閱的用戶請放心，現有的24 小時內收回訊息功能仍全面開放，您的溝通體驗將不受影響。

開啟專屬禮遇，探索 LINE Premium 為您帶來的全新體驗
LINE Premium目前提供每月新台幣 165 元的訂閱方案。每位用戶首次訂閱皆可享有首月免費試用（註：若同一 Google 或 Apple 帳號曾訂閱過LINE Premium，則無法再次進行免費試用）。同時，也請在開始體驗前，將您的 LINE 應用程式更新至 iOS 或 Android 26.3（含）以上或最新版本，確保能完整享受各項精彩功能。

▲▼ 。（圖／LINE提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：將送司法調查
副站長蹺班開車闖平交道確定開除　台鐵：一次記兩大過免職
被李貞秀罵狗　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5
又有建商資金斷鏈！　未完工建案被法拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／LINE Premium「分批登場」　1條件先確認才享完整功能

手機別充到100％？她開啟1設定「電池撐超久」　官方證實：延長壽命

三星高層證實！Galaxy S26支援AirDrop跨平台互傳　舊機也將陸續跟進

Google Pixel 10a開箱簡評！小幅升級、平價AI機好選擇

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

快訊／LINE Premium「分批登場」　1條件先確認才享完整功能

手機別充到100％？她開啟1設定「電池撐超久」　官方證實：延長壽命

三星高層證實！Galaxy S26支援AirDrop跨平台互傳　舊機也將陸續跟進

Google Pixel 10a開箱簡評！小幅升級、平價AI機好選擇

AI取代寫作人力！Snowflake大砍70人團隊　遭質疑不懂開發者需求

李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

台東翁跌坐田間動彈不得　警民合力伸援手

高雄登革熱境外+1！印尼男發燒拒住院　入境趴走「PCR轉陽」確診

蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：違反財政紀律將送請司法調查

天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

【廣編】全台最大西班牙薰衣草歐式花園　九族文化村「紫戀薰衣草」已全面綻放

國民黨新版財劃法屏東縣短少40億　65歲以上免健保費是空頭支票

爭取2150萬建設經費　立委張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

3C家電熱門新聞

手機別充到100％？她開啟1設定「電池撐超久」官方也認證

快訊／LINE Premium「分批登場」

絕版「電競神機」二手機價格狂飆

三星高層證實Galaxy S26將支援AirDrop

小宅必備救星！LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機釋放空間　AI洗衣+熱泵乾衣 護衣又省電、一機到底實現家務減法

LINE訂閱制本週有望上線

智慧城市展！中華電信從太空到地面打造城市韌性

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

點開網頁就恐被駭　官方建議更新iOS 26

Google Pixel 10a開箱簡評！

快訊／蘋果再突發新品

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

iPhone鍵盤狂漏字！蘋果回應了

iPhone、Android互傳功能正式上線

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

美國務院發布全球警示

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面