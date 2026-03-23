蘇花匯德隧道南口施工！3/23至4/30雙向封閉　30分鐘放行一次

▲台9線匯德隧道南口邊坡施工，3/23至4/30雙向封閉，每30分鐘放行一次。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局東區養護工程分局為提升用路人通行安全，辦理台9線匯德隧道南口路段上邊坡施工，施工期間將實施雙向封閉管制，請用路人配合現場交通管制人員指揮通行。

東區養護工程分局表示，施工路段在台九線162k+800匯德隧道南口路段，施工期間自3月23日至4月30日，每日上午8時至下午5時（遇雨順延，假日不施工），施工路段採雙向封閉管制，每30分鐘放行1次（現場管制車輛放行結束為止）。

工程分局並表示，上述施工路段如因天候影響或突發狀況，將視現況及搶災情形，採機動管制措施，並視阻礙因素排除後再予警戒放行，以確保用路人通行安全。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；颱風過後山區道路不穩定性高，請提前因應規劃避免受困滯留，並請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊並持續注意道路管制訊息及預先規劃行程及相關應變措施。

