貴州小學生2死14傷！7人座恐怖超載猛撞貨車　震驚陸官方督辦徹查

▲ 貴州發生重大車禍，小學生2死14傷 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

貴州省畢節市赫章縣今（23）日發生一起令人揪心嚴重交通事故。一輛非法超載多名小學生的私家客貨車，在行經河鎮鄉園區大道時，與路邊停放的大貨車發生猛烈碰撞。事故造成2名學生當場死亡，另有14名學生受傷送醫。由於事涉多名未成年學子，大陸國務院安委辦已正式宣布對該事故掛牌督辦，並要求貴州省政府進行提級調查，嚴肅追究相關責任。

根據赫章縣政府通報顯示，該起事發於今天23日上午7時許。49歲司機張某廣駕駛私有小型客車，非法超員載客，途經河鎮鄉園區大道，不知何故撞上停在路邊的大型貨車。

根據最新流出照片顯示，白色小型客車撞成一團廢鐵，更何況車上16名小學生有如掉落地上的豆腐，由於撞擊力道猛烈，導致車上2名小學生不幸身亡，其餘14名受傷學生被緊急送往鄰近的威寧縣人民醫院救治，其中2人傷勢較重，但暫無生命危險。

「事故車輛當時載有多名7至10多歲的小學生，警方正在進一步調查中，大貨車是停在路邊上的，路很寬。」知情人士指出。

究竟為何發生追撞，警方正深入調查中。目前肇事司機張某廣已被公安機關控制，經初步檢測已排除酒駕與毒駕嫌疑。

事故發生後，應急管理部、教育部與公安部立即組成聯合工作組趕赴現場指導處置。大陸國務院安委辦強調，必須千方百計救治傷員，最大限度減少傷亡。同時，要求貴州省針對事故原因依法依規嚴肅追責。

▼車禍太慘烈，圍觀人群久久不散。（圖／翻攝 抖音）