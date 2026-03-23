畫面曝！北市復康巴士誤開「保齡球模式」　連撞18輛汽機車

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區58歲張姓男子駕駛復康巴士沿明德路由東往西行駛時，先撞上路邊停放的機車，隨後持續向前行駛，又碰撞停車格內自小客車，共造成15輛機車及3輛汽車受損，所幸無人受傷。警方到場處理並通知拖吊排除，經酒測駕駛酒測值為0，排除酒駕，車、駕籍正常，詳細肇事原因仍待釐清。

▲北市北投區1輛復康巴士連撞18車，初步釐清駕駛無酒駕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事故發生於23日13時03分許，58歲張姓男子駕駛自小客車（復康巴士）沿明德路由東往西行駛，行經明德路311號前時，右前車頭先碰撞路邊停放的機車，隨後持續向前行駛，又接連撞上停車格內的3輛自小客車，總計造成15輛機車與3輛汽車受損，場面凌亂。

▲復康巴士連撞整排車，18車受損幸無傷亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局表示，事故為單純車損案件，無人受傷。警方獲報後立即派員到場處理，並通知拖吊車到場排除事故車輛，以維持交通順暢。經酒測，張男酒測值為0，排除酒駕與毒駕情形，車輛與駕駛資格均正常，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方也呼籲，駕駛人行車時應隨時注意前方狀況，避免分心或疲勞駕駛，以確保行車安全並減少交通事故發生。