周三起東北季風影響降雨增　北台灣連4天轉涼

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地溫暖舒適，高溫上看31度，局部地區有零星短暫雨，未來一周2波東北季風影響，周三至周六迎風面降雨增多，北台灣高溫略為下降。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天各地晴朗穩定，僅基隆北海岸、東北部及恆春有零星短暫雨，午後花東地區及南部山區有零星雨。周三東北季風增強，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫陣雨，周四基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區也有零星雨。

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黃恩鴻指出，周五至周六下一波東北季風影響，周五水氣最多，北部、東半部及恆春有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區也有零星短暫雨。周六雨區縮減，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星短暫陣雨，午後南部山區為零星短暫雨。下周日、周一東北季風減弱，溫度回升，僅東半部、恆春有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他表示，未來一周中南部低溫都在18至21度，高溫28至31度。明天北台灣高溫26至27度，低溫17至19度，東北季風影響期間，北部及宜花高溫下降為22至26度。

他也說，明天夜晚清晨台中以北、雲嘉南、金門及馬祖有低雲及霧影響能見度，周三馬祖也有局部霧，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）