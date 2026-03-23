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Grab最大股東是Uber　外送工會籲公平會留意「變相壟斷」

▲▼foodpanda推「全台店家紓困轉型專案」開放10,000 名上架費全額補助申請。（圖／foodpanda提供）

▲Grab宣布用6億美元收購台灣foodpanda。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

Grab將以6億美元收購台灣foodpanda，台中市外送平台服務產業工會表示，Grab的最大股東就是Uber，併購後仍有壟斷疑慮，公平會應嚴謹審查。

工會理事長李建明表示，無論由誰接手台灣foodpanda市場，前提都必須完整遵守並落實即將上路實施的外送專法，任何企業皆不得影響外送從業人員應有的勞動條件與基本保障。他指出，若公平會最終准許併購，企業也應承諾全數留任現有foodpanda外送員及平台內部職工，避免由基層勞工承擔企業整併所帶來的不確定風險與就業衝擊。

針對該併購案可能對外送市場競爭造成的影響，工會發言人蘇柏豪表示，目前Grab最大股東為Uber，持股比例約13%，如Grab順利併購台灣foodpanda，有「變相壟斷」的高度疑慮，公平會應啟動最嚴謹的審查機制評估，對於可能形成實質市場壟斷、削弱競爭或影響勞動穩定等風險都不應輕率放行。

工會表示，將密切關注後續商業動態及主管機關審查進度，也期盼政府嚴格把關。

Uber在2024年曾以9億5000萬美金宣布收購台灣foodpanda，不過此案遭公平會以「競爭疑慮大」駁回，Uber則於去年3月宣布停止併購，並支付2.5億美元（約新台幣82億元）的解約金給其母公司Delivery Hero。

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