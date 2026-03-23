中台灣超強金雞母！「國際會展中心」今開幕　盧秀燕曝超狂成績

▲會展中心開幕是台中市長盧秀燕重要政績之一，今年會展中心檔期已經全滿。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

歷經20年等候的「台中國際會展中心」，今（23）日盛大舉行開幕典禮，台中市長盧秀燕表示，地方政府要自行籌措近百億，興建一座符合國際標準、超過兩千攤位、可容納萬人以上的專業展覽會議場館，是很大的挑戰；市府則透露，會展中心今年檔期預約已滿。

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▲業界期待會展中心落成，本周末登場的「TMTS 2026台灣國際工具機展」是睽違八年重返台中水湳。（圖／市府提供）



盧秀燕提到，會展中心興建期間波折辛酸，難以想像，從拍板開工、籌措預算、疫情封鎖、建材飛漲、工人短缺、爭取議會支持，再到追加預算，這段歷程與許多產業的奮鬥史相似。現今全球面臨關稅衝擊、能源短缺與經濟劇烈變動，會展中心此時開幕，無異為國家注入強心針，希望這座會展中心成為台灣拚經濟的金雞母。

▲外貿協會董事長黃志芳。（圖／記者游瓊華攝）



外貿協會董事長黃志芳表示，會展產業是帶動國家出口、鏈結產業與整合供應鏈的關鍵平台，台中國際會展中心尤其具備承接大型國際展覽與專業會議的完整量能，未來外貿協會也將導入國際招商與全球買主邀請機制，結合在地精密機械與智慧製造產業聚落，讓會展中心成為推動產業升級、拓展國際市場及創造商機的重要引擎。

▲工具機公會理事長陳紳騰。（圖／記者游瓊華攝）



工具機公會理事長陳紳騰表示，台中擁有工具機、精密機械、自行車及航太等完整產業鏈，形成高度整合的產業生態系，未來透過會展中心可讓國際買主能由展覽延伸至實地參訪，深化交流合作，全面展現台灣製造實力，工具機公會也將於3月25日至28日舉辦開幕後第一展-「TMTS 2026台灣國際工具機展」，這個展覽睽違八年重返台中水湳，將聚焦AI智慧製造、數位轉型與綠色製造趨勢，吸引全球買主齊聚台中，展現台中強大的製造實力與產業鏈整合能力。

▲場館中央設有半開放式「Tree Gate大樹之門」，兼具人流轉換、觀展動線與市民休憩功能。（圖／記者游瓊華攝）



台中國際會展中心為中台灣首座達國際規格的專業會展場館，採「展覽館」加「會議中心」雙核心設計，可容納約1萬2600人。場館中央設有半開放式「Tree Gate大樹之門」，兼具人流轉換、觀展動線與市民休憩功能。

經發局指出，展覽館具備5噸高載重地坪、12米挑高空間及可直通四樓展場的專用車道，室內外合計提供2360個攤位；會議中心則採彈性隔間設計，結合中央廚房，可支援近5000席大型會議與宴會需求，全面符合國際展會規格。去年10月啟用即展現強勁市場吸引力，試營運期間已吸引超過40萬人次觀展，創造逾15億元商機；2026年檔期預約已滿，全年預計舉辦52檔展覽、30場大型活動及265場國內外會議。