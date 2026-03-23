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快訊／「酒空男」闖廟會頭牙持刀傷人遭圍毆！躲3天下山就醫落網

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲賴男（左）今天中午到醫院求診，隨即遭到警方逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區上週五（20日）發生賴姓男子酒後闖入廟會頭牙，與居民衍生衝突持蝴蝶刀造成3人受傷，結果被眾人以木棍還擊，徒步逃往山區躲藏多日。今天（23日）賴男現身醫院，隨即遭到警方逮捕，偵訊後依殺人未遂罪嫌移送；據了解，賴男這幾天疑靠山泉水維生，因逃跑時身上受有多處傷勢，他說「已經痛到受不了，這才下山到醫院求診」。

本案發生在20日晚間8時許，太平區大興二十二街1間宮廟正在舉行頭牙，賴男（54歲）疑似酒後意識不清，騎車到現場無故按鳴喇叭並進行挑釁，多名民眾見狀上前制止，賴卻突然掏出蝴蝶刀瘋狂揮舞，導致3名子當場受傷，其中1人背部出現明顯血跡，幸經治療均無生命危險。

當時群眾拿木棍喝斥，並隨手拿起寶特瓶、酒瓶丟向賴男，也有人立刻向警方報案，賴男疑見寡不敵眾，趁亂棄車以徒步方式逃往鄰近山區，警方迅速掌握其身份並展開圍捕。

▲▼ 。（圖／Threads網友《郝衍善@haohan1391 》、《小蝦老師@gary.foodie 》授權提供）

▲賴男持蝴蝶刀大鬧宮廟頭牙，眾人持木棒反擊。（圖／Threads網友《郝衍善@haohan1391 》、《小蝦老師@gary.foodie 》授權提供）

至今天，賴男突現身太平國軍總醫院，因身上受有多處瘀傷、擦挫傷，接受院方治療；賴還一度謊報假身份，但遭到埋伏警方及院方識破，當場被逮。

據悉，賴男這幾日都躲藏山區，棲身在廢棄工寮，幾乎沒有進食，僅靠山泉水維繫生命，賴男自述，因為實在痛到受不了，才下山就診。至於案發時為何選擇逃到山區，未向警方或親友求救？辦案人員猜測，也許是因為聽到有人報案，一時情急。

太平警分局指出，本案經報請台中地檢署指揮偵辦，連日來派遣上百名警力入山搜尋，期間研判賴身上有多處傷勢，可能需要就醫，遂針對賴男住處、可能埋藏地點，包括醫院，進行埋伏布建，並建立聯繫通報管道，今天靠著警、醫聯防成功逮人。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲上百警力連日入山搜索。（圖／記者白珈陽翻攝）

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