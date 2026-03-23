從天橋下排練到世界舞台！興傳奇青年演員用AI管理百萬戲服

▲當代傳奇劇場在2016年成立「興傳奇」，由青年軍組成，如今10周年接棒傳承使命。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「當代傳奇劇場」走過40年，創辦人曾被罵「魔鬼」，團員克難在天橋下、籃球場排練，到後來帶著作品登上國際舞台，如今也將火把逐步交到青年世代手上。「興傳奇青年劇場」10周年，這群從少年時期一路被帶大的青年演員，承接《慾望城國》經典大戲，同時導入AI系統，管理價值不菲的戲服與演出資料，讓傳統戲曲在新世代手中展現新樣貌。

●40年前吳興國一度被罵「魔鬼」

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「當代傳奇劇場」共同創辦人林秀偉回憶，40年前戲曲圈風氣相對保守，許多演員即使想創新，也不敢公開表態，擔心回去會被老師責罵。

吳興國當年嘗試將京劇融入當代元素，創立當代傳奇劇場，還改編莎士比亞名劇，推出《慾望城國》，可說是極具衝擊性的創新。當時魏海敏參與演出，都曾有粉絲寫信勸，「不要跟吳興國這個『魔鬼』在一起，會被帶壞」。

然而，這齣作品後來不僅成為當代傳奇的重要代表作，也受邀巡演世界各地，讓台灣京劇在保有傳統根基的同時，逐步打開與當代劇場對話的可能。

林秀偉也說，當年創作條件並不理想，沒有固定排練場，也缺乏完整行政支援，許多時候只能在天橋下、露天籃球場排戲，在有限條件中完成作品，逐步累積起當代傳奇的基礎。

▲「興傳奇」青年軍許多成員，跟隨當代劇場歷練超過十年。（圖／當代傳奇劇場提供）

●從2005年一路養成今天的青年軍

至於目前站在舞台上的青年演員，其實是另一條長期培養的成果，林秀偉分享，大約從2005年前後，劇團開始帶12歲左右的孩子，並逐步成立學堂，持續邀請專業老師投入教學。

她提到，當年因戲曲教育體系轉型，面臨嚴重斷層，師資、教室與訓練資源都出現落差，許多學生雖然在體制內，卻未必得到完整訓練。因此當代傳奇決定自己補上這一塊，讓年輕學生在寒暑假接受密集訓練。

這條傳承路不是短期速成，而是從孩子們十幾歲，一路帶到20多歲、30歲，花了超過10年、甚至20年的時間，才養成現在這批青年主力。

2016年3月29日，吳興國正式成立「興傳奇青年劇場」，讓這群一路被帶大的年輕演員，有了自己的隊伍與名字。從最初3到4人，到如今已有11人的完整編制，涵蓋生、旦、淨、丑與樂師，成為一支「小而精」的專業團隊。

▲《慾望城國》將由年輕世代接手角色。（圖／當代傳奇劇場提供）

●《慾望城國》交棒，走入新世代

《慾望城國》是當代傳奇代表作之一，每10年重演一次，但每演一次，就會看見一批演員逐步退役，而新的世代接手角色。

今年40周年版本中，除了吳興國與魏海敏兩位資深演員外，其餘多數角色已交由年輕一代承接，象徵劇團長年培養的人才，正式走上主舞台。

林偉秀坦言，很希望時間停留，但知道不可能，經典也不可能永遠由同一批人演下去，最終一定得交給下一代。這次《慾望城國・傳承版》，不只是一齣戲的重演，更是一場真正的交棒，也成為興傳奇青年劇場成立10周年的重要里程碑。

▲「興傳奇青年劇場」團長朱柏澄（右）、資深團員黃若琳（左）。（圖／當代傳奇劇場提供）

●青年世代10周年

「興傳奇青年劇場」團長朱柏澄分享，自己加入當代傳奇已15年，見證團隊從少數成員，成長為現在的規模。許多團員從國中、高中時期便一起訓練與演出，到現在不只是工作夥伴，更像一起長大的家人。

林秀偉也說，這群孩子最讓她感動的是「相信」與「跟隨」，很多人相處都超過10年，以前對他們會罵、會盯，現在反而越來越捨不得罵，因為他們做出的成果，早就已經超過原本期待。只希望這群年輕人繼續長大、長穩，把根扎得更深，未來能真正撐起屬於自己的舞台。

吳興國也在記者會上感性表示，回想40年前，他和同伴想發揮創意時被罵得很慘；而10年前決定幫年輕人成立「興傳奇」，如今看到他們一步步長大，已經感動到說不出話。他也勉勵青年演員，未來要看的不是眼前，而是世界舞台。

▲年僅24歲的林伯諺對服裝相當有想法，還規劃導入AI管理。（圖／當代傳奇劇場提供）

●年輕人導入AI管理

這份傳承不只發生在舞台上，也延伸到後台管理。林秀偉提到，吳興國一直強調「品味」與「品德」，認為「演員的品德比技巧更重要」，一個人生命要有品味，不能做骯髒的事。這樣的要求，也落在戲服、道具與每一個舞台細節上。

像是年僅24歲的林伯諺，雖然本身是唱主角的武生，但只要同伴演出，常常主動幫忙穿衣，也投入服裝管理與美學細節，從戲服配色、款式、製作過程，都很有想法，他還說戲曲有句老話叫「穿破不穿錯」，可以舊，但絕不能亂穿，堅持細緻傳承。

同時，也開始把數位工具帶進劇團管理，由於戲服價值高昂，一套甚至上看百萬元，劇團近來規劃導入AI管理，替戲服、角色、演出資料建立完整建檔。未來只要輸入劇目與角色名稱，系統即可快速調出對應戲服與配件，取代過去大量仰賴人工翻找與逐件核對的方式，提高管理效率。

林秀偉表示，年輕人對於數位工具接受度高，他們用AI做管理，但舞台上還是要靠最傳統、扎實的功夫。

▲當代傳奇劇場、興傳奇將帶來《傳奇風雅・捌》。（圖／當代傳奇劇場提供）

●站上世界舞台的夢，比以前更難

林秀偉也提到，和40年前相比，現在的年輕演員想站上國際舞台，其實更難。當代傳奇曾走到英國皇家劇院、林肯中心、愛丁堡等重要舞台，但如今因戰爭、運費飆升、文化經費縮減與國際局勢變化，要走出去比過去困難得多。

她表示，在這樣的環境下，青年世代不只要夠好，還得比過去更卓越，才有機會站穩舞台。所幸劇團一路也受到企業支持，包括台積電、普萊德等夥伴，不只幫助演出，也支持劇團前往偏鄉巡演，把戲帶給更多觀眾。

從40年前在天橋下排練，到如今由青年演員承接經典製作，並導入AI管理方式，當代傳奇與興傳奇青年劇場的發展，也呈現出台灣戲曲在不同世代之間，持續傳承與調整的歷程。

演出資訊

《傳奇風雅・捌》

時間：3月26日至29日

地點：台灣戲曲中心大表演廳

《慾望城國・傳承版》40周年巡演

4月18日｜新竹縣政府文化局演藝廳

10月9日至10月10日｜高雄衛武營