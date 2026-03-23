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轎車撞進40年老店　81歲老闆「肋骨斷3根」傷勢曝！無限期休業

▲▼ 。（圖／翻攝自FB信義區三兩事）

▲車子突然撞進來。（圖／翻攝自FB信義區三兩事）

記者施怡妏／綜合報導

台北市信義區林口街21日發生車禍！一名男子駕駛自小客車，不明原因衝進路口轉角處的40年老店「易家鯊魚麵」。對此，麵店老闆的孫女透露，阿公上肋骨斷了三根，右腳被車輛壓到，左腳則被熱湯燙傷，所幸並無生命危險，家人和員工受到身體、心理創傷，並且店面損壞嚴重，因此決定暫時無限期休業。

麵店暫時無限期停業

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麵店孫女在臉書「信義區三兩事」發文，81歲的阿公，也就是店內的「老闆」正好站在車子衝來的正前方，被車輛撞中。幸運的是，在撞擊前阿公剛好轉身，並未被直接撞向桌子，而是向工作台中間倒下，避免了致命傷。

阿公傷勢曝光

孫女透露阿公目前的狀況，上肋骨斷了三根，右腳被車輛壓到，左腳則被熱湯燙傷，所幸並無生命危險，目前意識清醒並能正常進食。事發後，家人和員工受到身心創傷，並且店面損壞嚴重，因此決定暫時無限期休業，「一切以老老闆（阿公）的身體狀況為主，但待日後重新營業。」

孫女對親朋好友及長期以來的老客人表示感謝，請大家分享此訊息給不熟悉社群媒體的常客，希望老客人別擔心，也不要白跑一趟，「謝謝大家的幫忙，日後重新開店前會再發一篇貼文告知大家。」

▲▼ 台北市信義區林口街一間麵店遭汽車衝撞，造成2人受傷。（圖／Threads@x94u04cl6授權使用）

▲造成2人受傷。（圖／Threads@x94u04cl6授權使用）

貼文曝光，網友留言祝阿公早日康復，「祝福老老闆早日康復」、「阿公要早日康復，我小時候常吃的」、「心疼老闆，祝老闆早日康復」、「我的愛店，祝福老闆早日康復」。

孫女也在留言區回應，大家的祝福阿公都收到了，「去醫院的時候有一字一句的唸給阿公聽，他很謝謝大家都這麼關心這件事情，也謝謝大家的鼓勵，阿公本人也很努力的在治療」。

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