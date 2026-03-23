油價漲破30%！美西南部各州最慘　他「房租拿來墊油錢」

▲3月10日洛杉磯市中心一家加油站大排長龍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中東衝突引發能源危機，美國民眾也備受衝擊，其中又以南部及西南部各州最嚴重，油價在過去3周內飆漲逾30%，新墨西哥州漲幅更逼近4成，居民怨聲四起。

拿房租來加油 兼差薪水都被吃掉



達拉斯（Dallas）保險理賠員羅賓森（Jay Robinson）為了籌備婚禮兼職開多元計程車，卻被飆漲油價吃掉獲利，即使開的是省油的2019年Toyota Corolla，仍感受到明顯衝擊。42歲的他無奈表示，「我已經被通膨變相課稅了，現在這種情況一點幫助也沒有。我希望它（戰爭）盡快結束。」

紐奧良（New Orleans）第7區加油站大排長龍，85歲的薩利姆（Habibullah Saleem）坦言自己拿付房租的錢來加油，「我知道有人的處境比我還糟糕，但我們必須找到辦法擺脫困境。」21日當地油價已從一個月前的每加侖（約3.8公升）2.5美元攀升至3.22美元（約新台幣80.2元攀升至103.3元）。

54歲的麥湯瑪斯（Charles McThomas）整個上午都在尋找最便宜的汽油，他說以前加滿油箱要150美元（約新台幣4814元），現在得花200美元（約新台幣6420元），「現在我看見大家都加滿油箱，因為不知道明天會漲到多少。」

▼3月19日，一名女子在芝加哥加油站查看汽油價格 。（圖／達志影像／美聯社）

油價飆漲30%以上 西南部各州慘

《紐約時報》分析GasBuddy數據顯示，截至3月14日，路易斯安那州、密西西比州、奧克拉荷馬州及德州油價都比戰爭前上漲約1/3，科羅拉多州漲幅達35%，新墨西哥州更飆升近40%。原本享有低油價優勢的南部各州，如今反成重災區。

物價上漲為今年11月即將登場的期中選舉蒙上陰影，川普政府已動用戰略石油儲備，並放寬對俄羅斯石油的出口制裁，試圖壓低油價。但戰爭即將屆滿1個月卻仍無緩解跡象，讓各界擔憂油價恐怕持續攀升。

