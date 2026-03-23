　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台德法學交流！台大、德國師生走進士檢　直擊AI偵查新模式

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台大與德國漢堡大學法律學院師生參訪士林地檢署，與檢察長王以文及檢察官團隊於偵查大樓前合影。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台德法學交流走進偵查現場！士林地檢署今（23）日接待台灣大學法律學院與德國漢堡大學法學院師生共24人參訪，進行「人工智慧與法律數位化」交流。師生實地參觀候訊室、偵查庭及偵查指揮中心等設施，了解科技導入偵查流程與人權保障的運作模式，並透過座談討論數位證據蒐集、跨境犯罪偵查及科技輔助辦案等議題。

此次參訪為台灣大學與德國漢堡大學共同開設的跨國課程，透過實地觀摩深化學術與司法實務連結。士林地檢署安排師生進入偵查大樓，從偵查流程動線到指揮中心運作進行介紹，讓學生了解檢察機關如何整合偵查資源、即時掌握資訊，並在提升辦案效率的同時兼顧被告與被害人權益。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署檢察長王以文歡迎臺灣大學法律學院院長王皇玉率團蒞署參訪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

參訪結束後，由檢察長王以文主持座談，並邀請曾赴德國法蘭克福大學進修的劉昱吟檢察官與師生交流。劉昱吟外型亮眼、談吐專業，與學生就科技輔助偵查、跨境犯罪合作及數位證據蒐集等議題交換意見，雙方互動熱烈。現場也針對人工智慧在司法領域的應用及未來挑戰進行討論，氣氛活絡。

王以文表示，面對人工智慧衍生的新型態犯罪，檢察機關已逐步轉型為科技導向與數據分析的偵查模式，透過資訊整合與流程標準化強化證據蒐集與保存，同時兼顧偵查效能與程序正義。他並指出，近年持續推動台德司法交流，透過檢察官互訪研習與實務觀摩，深化跨境犯罪與科技偵查合作。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台灣大學與德國漢堡大學法律學院師生蒞署交流，活動結束後合影留念。（圖／記者黃宥寧翻攝）

台大法律學院院長王皇玉表示，此行讓學生從課堂走入司法實務現場，親身觀察數位科技在偵查體系中的應用，對理解人工智慧於法律領域的發展具有關鍵意義。德國漢堡大學教授Kai Cornelius也感謝此次交流，認為讓跨國法律學子深入了解台灣司法運作，有助於培養具國際視野與跨領域能力的法律人才。

士林地檢署表示，此次參訪不僅增進學界對偵查數位化的認識，也促進台德雙方法學教育與司法實務互動，為持續深化國際司法合作奠定良好基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：將送司法調查
副站長蹺班開車闖平交道確定開除　台鐵：一次記兩大過免職
被李貞秀罵狗　鍾小平：我沒植晶片！主人戴錫欽會被罰1萬5
又有建商資金斷鏈！　未完工建案被法拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

空中逼近伯朗大道　輕航機低飛畫面曝光！安全性惹議

快訊／「酒空男」闖廟會頭牙持刀傷人遭圍毆！躲3天下山就醫落網

畫面曝！北市復康巴士誤開「保齡球模式」　連撞18輛汽機車

蘇花匯德隧道南口施工！3/23至4/30雙向封閉　30分鐘放行一次

台德法學交流！台大、德國師生走進士檢　直擊AI偵查新模式

快訊／高雄騎士「飄到對向」對撞砂石車　捲車底慘死！

快訊／7旬翁連人帶車衝入三芝漁港　救起已無生命跡象送醫搶救

嘉義翁獨自外出徹夜未歸　倒臥「公墓草叢」被尋獲

中國4艘海警船趁濃霧闖金門水域　海巡即時部署強勢驅離

台北市立大學詩欣館消防驗收爆弊案　採購人員涉刁難索賄

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

空中逼近伯朗大道　輕航機低飛畫面曝光！安全性惹議

快訊／「酒空男」闖廟會頭牙持刀傷人遭圍毆！躲3天下山就醫落網

畫面曝！北市復康巴士誤開「保齡球模式」　連撞18輛汽機車

蘇花匯德隧道南口施工！3/23至4/30雙向封閉　30分鐘放行一次

台德法學交流！台大、德國師生走進士檢　直擊AI偵查新模式

快訊／高雄騎士「飄到對向」對撞砂石車　捲車底慘死！

快訊／7旬翁連人帶車衝入三芝漁港　救起已無生命跡象送醫搶救

嘉義翁獨自外出徹夜未歸　倒臥「公墓草叢」被尋獲

中國4艘海警船趁濃霧闖金門水域　海巡即時部署強勢驅離

台北市立大學詩欣館消防驗收爆弊案　採購人員涉刁難索賄

AI取代寫作人力！Snowflake大砍70人團隊　遭質疑不懂開發者需求

李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

台東翁跌坐田間動彈不得　警民合力伸援手

高雄登革熱境外+1！印尼男發燒拒住院　入境趴走「PCR轉陽」確診

蕭旭岑、王光慈閃電離職　馬辦：違反財政紀律將送請司法調查

天外飛石！她家天花板遭砸破大洞　竟是「隕石送上門」

【廣編】全台最大西班牙薰衣草歐式花園　九族文化村「紫戀薰衣草」已全面綻放

國民黨新版財劃法屏東縣短少40億　65歲以上免健保費是空頭支票

爭取2150萬建設經費　立委張嘉郡會勘雲林三鄉鎮推動城鎮創生

伊朗革命衛隊稱發射飛彈無人機　攻擊沙國基地、美第五艦隊

子瑜教賊賊們台語　娜璉連兩次「挖金水」

社會熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

男雙眼遭挖空陳屍百果山　2主嫌羈押禁見

即／高雄雙屍案！情侶滿身血慘死

快訊／上班快改道！　國1「5車追撞」塞爆

50家業者好憂心！　解約恐賠20萬

即／內湖富二代當街持刀弒姨　一審判無期

百果山男屍雙眼遭挖空！高大成：只有3個理由

男遭削臉挖眼棄屍「待人坑」　凶手殘暴動機曝　

獨／帥警被記「劣蹟」卡官司8年害慘他

砸店禮儀公司　8黑衣惡煞早上揮棒晚上到案

獨／嗆知名網紅「去吃屎」　顧問公司老闆慘了

更多熱門

相關新聞

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）19日晚間返台， 因通緝犯身分一落地便遭逮捕。今(20日)上午移送士林地檢署複訊後，諭知限制住居，而晚安小雞稍早離開士檢，表示現在要做的第一件事就是回家看看小孩，並直言「一直想吃控肉飯」。

晚安小雞「通緝犯身份」一落地就被逮　上午移送士檢複訊

晚安小雞「通緝犯身份」一落地就被逮　上午移送士檢複訊

離奇浪漫　15歲男偷公車開130km「送女友上學」完美抵達！

離奇浪漫　15歲男偷公車開130km「送女友上學」完美抵達！

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

關鍵字：

德國王以文士林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

幫外甥出頭變挖眼虐殺！主嫌妻低調現身還原過程

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

美國務院發布全球警示

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面