台德法學交流！台大、德國師生走進士檢　直擊AI偵查新模式

▲台大與德國漢堡大學法律學院師生參訪士林地檢署，與檢察長王以文及檢察官團隊於偵查大樓前合影。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台德法學交流走進偵查現場！士林地檢署今（23）日接待台灣大學法律學院與德國漢堡大學法學院師生共24人參訪，進行「人工智慧與法律數位化」交流。師生實地參觀候訊室、偵查庭及偵查指揮中心等設施，了解科技導入偵查流程與人權保障的運作模式，並透過座談討論數位證據蒐集、跨境犯罪偵查及科技輔助辦案等議題。

此次參訪為台灣大學與德國漢堡大學共同開設的跨國課程，透過實地觀摩深化學術與司法實務連結。士林地檢署安排師生進入偵查大樓，從偵查流程動線到指揮中心運作進行介紹，讓學生了解檢察機關如何整合偵查資源、即時掌握資訊，並在提升辦案效率的同時兼顧被告與被害人權益。

▲士林地檢署檢察長王以文歡迎臺灣大學法律學院院長王皇玉率團蒞署參訪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

參訪結束後，由檢察長王以文主持座談，並邀請曾赴德國法蘭克福大學進修的劉昱吟檢察官與師生交流。劉昱吟外型亮眼、談吐專業，與學生就科技輔助偵查、跨境犯罪合作及數位證據蒐集等議題交換意見，雙方互動熱烈。現場也針對人工智慧在司法領域的應用及未來挑戰進行討論，氣氛活絡。

王以文表示，面對人工智慧衍生的新型態犯罪，檢察機關已逐步轉型為科技導向與數據分析的偵查模式，透過資訊整合與流程標準化強化證據蒐集與保存，同時兼顧偵查效能與程序正義。他並指出，近年持續推動台德司法交流，透過檢察官互訪研習與實務觀摩，深化跨境犯罪與科技偵查合作。

▲台灣大學與德國漢堡大學法律學院師生蒞署交流，活動結束後合影留念。（圖／記者黃宥寧翻攝）

台大法律學院院長王皇玉表示，此行讓學生從課堂走入司法實務現場，親身觀察數位科技在偵查體系中的應用，對理解人工智慧於法律領域的發展具有關鍵意義。德國漢堡大學教授Kai Cornelius也感謝此次交流，認為讓跨國法律學子深入了解台灣司法運作，有助於培養具國際視野與跨領域能力的法律人才。

士林地檢署表示，此次參訪不僅增進學界對偵查數位化的認識，也促進台德雙方法學教育與司法實務互動，為持續深化國際司法合作奠定良好基礎。