通過藍白版軍購條例將不副署？　顧立雄：沒辦法幫行政院回答

▲國防部長顧立雄（左）23日出席立法院軍購條例審查。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

軍購條例延宕數月終於在今（23日）於立法院委員會進行審查，國民黨籍外交國防委員會立委徐巧芯憂心若通過的是在野黨的方向，行政院會否採覆議或不副署。對此，國防部長顧立雄表示，他沒有辦法幫行政院回答，國防部立場希望通過行政院版本。但徐巧芯也說，她建議國防部能提早跟行政院商議，有機會的話能讓在野先知道，因為大家都站在厚植國防實力角度，讓這條例三讀後能有效，立刻能對國防實力有幫助。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團3500億版的軍購特別條例。今會議進行詢答，後兩天則為逐條審查。

徐巧芯質詢指出，大家都支持厚植國防，但對如何編列國防預算有不一樣的看法，只是藍白版的相似度較高。第一、對美採購用特別條例，其他有需要回歸一般預算；第二、得到美國會授權的項目，立刻列入，若有第二波項目，後續可追加；第三、要求說明清楚相關期程規劃，包含在立院監督責任描述的比較多。

徐巧芯也說，這次軍購，行政院版編列1.25兆，但站在監督的角度會編得比較保守，但目前沒寫在在野黨版本裡的，並不代表不重要、不需要，像是C5ISR系統是必要的，她也同意，但編列方式方面，就法條寫法，可能要等第二波，美方授權後再寫入法條，相信國防部跟藍白在此看法不同，她也尊重。

接著，徐巧芯詢問顧立雄，有沒有跟行政院溝通過，現在立法院多數是藍白，很可能通過的是趨近於她講的方向，如此的話有考慮提出覆議嗎？顧回應，他沒有辦法幫行政院回答，國防部立場希望通過行政院版本。

徐巧芯追問，條文可能有變動，但如果按照藍白方向編列，會不會不副署、覆議或釋憲，這是大家必須討論的，因為有急迫性，最後如果不副署，會對國防有很大影響，所以會不會有不副署可能性？顧立雄表示，「我實在沒有辦法，因為這是院長權責」，他沒有辦法幫院長在這個時候回答這問題。

徐巧芯又問，會再跟院長討論嗎？顧立雄說，現在條例是一件事，預算又是一件事，「條例是希望我們的通過」。徐巧芯表示，她建議能提早跟行政院商議，有機會的話能讓在野先知道，因為大家都站在厚植國防實力角度，讓這條例三讀後能有效，立刻能對國防實力有幫助。