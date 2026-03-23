▲馬祖海域首套生態圖鑑新書發表，跨尺度調查完整呈現海洋樣貌。（圖／海洋委員會國家海洋研究院提供）

記者鄭逢時／金門報導

海洋委員會國家海洋研究院今（23）日於連江縣立介壽國民中小學舉辦「從微觀到巨觀—馬祖海域生態圖鑑新書發表會」，正式推出國內首套針對馬祖海域進行跨尺度、系統性調查的海洋生態圖鑑，完整呈現當地海洋生態面貌，為後續治理與保育奠定重要基礎。

本次發表的圖鑑是以「從微觀到巨觀」為核心架構，整合浮游生物、潮間帶生物，以及魚類與底棲生物等不同層級資料，建立馬祖海域完整的生態輪廓。全套共分三冊，分別收錄約200種魚類與底棲生物、超過百種潮間帶生物，以及 71 種浮游動植物與 31 種仔稚魚等多樣物種，展現豐富的海洋生物多樣性。

活動由在地學生演出揭開序幕，透過歌唱與舞蹈展現對家鄉的情感與活力，營造濃厚的地方連結。現場並邀集中央與地方多位代表出席，共同見證研究成果發表，凸顯該圖鑑在學術與政策層面的重要性。

國海院指出，這套圖鑑不僅是珍貴的科學紀錄，更是掌握海域變遷、評估人為影響的重要依據，對於海洋政策制定與國際溝通具有關鍵性的價值。院方表示，研究結合了科學調查與在地觀察的經驗，更深化資料的完整性與實用性。

連江縣長王忠銘表示，面對非法抽砂與過度捕撈等挑戰，海洋資源保育已成為一項重要課題，未來將透過教育推廣與制度管理同時進行，強化地方對海洋的永續經營。海洋委員會管碧玲主委也強調，將會持續推動海域調查與科研能量的建置，並以馬祖的經驗為基礎，逐步擴展至全台海域。

國海院同時將圖鑑贈予連江縣政府、學校與圖書館，期盼讓研究成果走入校園與社區，提升民眾對海洋生態的認識，進一步凝聚保育共識，一同推動海洋永續發展。