張育成讚老婆神隊友　認了「人氣輸給陳傑憲」！台中最愛吃燒肉

▲棒球好手張育成今天現身台中出席活動，鏡頭前甜謝愛妻李家綾是「神隊友」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

被稱作為經典賽而生的棒球好手張育成今天現身台中出席活動，鏡頭前甜謝愛妻李家綾是「神隊友」，還透露最喜歡的台中食物是燒肉，搭中捷最想跟老婆一起搭；另外，談到隊上超高人氣的中華隊長陳傑憲，張育成則笑稱，自己還沒拿過世界冠軍，希望未來也能拿下一座。

本屆經典賽中，屢屢在關鍵時刻挺身而出，協助中華隊拿下分數的張育成，也把功勞歸給一路愛相隨的太太。被問及家人的支持時，張育成感性地說：「老婆真的是神隊友，也是我最好的後盾。不管我表現好或不好，她都會不斷給我鼓勵，是一個讓我非常有安全感的人。」

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▲李家綾IG也有三萬粉絲追蹤，今天張育成在台上忙著簽名，李家綾也在台下忙著幫粉絲簽名。（圖／記者游瓊華攝）



近期台灣棒球在國際賽事屢創佳績，被問到是否有感受到與「台灣隊長」陳傑憲在人氣或代言上的比較？張育成笑稱，自己沒辦法跟陳傑憲比，且陳傑憲曾拿下世界冠軍（指12強），人氣一定會越來越旺。

張育成也透露，自己若有好的代言或合作機會，都全力支持並希望能幫助更多人，話鋒一轉，笑稱自己還沒拿過世界冠軍，「希望未來我也能跟傑憲一樣，拿到一座世界冠軍！」

對於近年國家隊陣容越來越年輕化，身為擁有豐富旅美經驗的前輩，張育成對學弟們充滿信心。他表示，不需要特別去叮嚀什麼，相信年輕球員都在持續成長，只要加強自己不足的地方，做好該做的事，未來的國家隊一定會越來越強大。