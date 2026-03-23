嘉義翁獨自外出徹夜未歸　倒臥「公墓草叢」被尋獲

▲深夜老翁失蹤，布袋警即刻搜尋救援。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局布袋分局布袋聯合所日前深夜上演一場驚心動魄的救援行動。一名年逾八旬的魏姓老翁，因獨自外出整地後徹夜未歸，家屬心急如焚報案求助。所幸在警方機警調閱監視器並深入公墓區實施「地毯式搜索」下，終於在凌晨時分於草叢深溝中尋獲受傷受困的老翁，成功阻止憾事發生。

布袋聯合所副所長康志遠、警員郭秉泓於日前凌晨執行巡邏勤務時，遇魏姓民眾匆忙報警，稱其80多歲的父親於前一日下午1點多騎腳踏車外出後，直到晚間7點都音訊全無。由於老翁患有高血壓、糖尿病及高齡退化病史，且未攜帶手機，家屬擔心其在低溫深夜發生意外，請求警方協助搜救。

警方受理後不敢大意，經細心詢問老翁平日習性，研判其可能前往布袋鎮新厝里公墓整理墓地。康、郭二員立即調閱周邊路口監視錄影系統，發現魏男於下午2時許騎車進入公墓區後便未再出現。警方隨即趕赴現場搜索，雖先行發現腳踏車，卻不見老翁蹤影。

考量公墓區地形複雜且深夜視線不良，副所長康志遠與警員郭秉泓會同家屬，頂著寒意在墳地間展開地毯式搜尋。直到凌晨0時50分許，終於在一座墳墓後方的草叢中傳來微弱動靜，發現魏姓老翁倒臥其中。經初步檢視，老翁意識尚清楚，但因跌倒受傷受困於溝渠地形，體力耗盡無法自行起身。

由於受困地點位於深溝，施救難度高，警方第一時間通報119救護人員到場，並合力下至溝內固定傷者，眾人齊力將老翁抬上路面並送醫檢查。所幸老翁經醫治後並無生命危險，家屬對警方深夜不辭辛勞、救父於危難之中的義舉，表達由衷感謝。

布袋分局長林明韋對同仁積極專業的表現表示肯定，並特別提醒民眾，家中若有失智或高齡長者，應加強日常照護並妥善保管鑰匙。家屬可向社會局申請「預防走失手鍊」或在衣物縫上聯繫資訊貼紙，亦可申請長者關懷訪視服務，透過多重防護網降低走失風險，確保長輩居家與外出安全。