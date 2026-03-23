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「兩岸和平非出賣台灣」　鄭麗文赴外媒記者會：九二共識反台獨

▲國民黨主席鄭麗文今（23日）受邀參加台灣外籍記者聯誼會TFCC（Taiwan Foreign Correspondents’ Club）主辦的外媒記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席鄭麗文受邀參加台灣外籍記者聯誼會TFCC主辦的外媒記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（23日）受邀參加台灣外籍記者聯誼會TFCC（Taiwan Foreign Correspondents’ Club）主辦的外媒記者會。她致詞時表示，面對當前台海局勢升溫與國際高度關注，台灣需要的是穩定、理性的戰略選擇，近期外界對兩岸政策與軍購議題存在諸多錯誤揣測與不實連結，甚至傳出「以軍購作為交換條件」的說法，她要嚴正澄清。國民黨推動兩岸交流的立場始終清楚且一致，「兩岸和平交流唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨。nothing more. That’s it.」

針對兩岸關係，鄭麗文說，在交流停滯近十年後，當前最迫切的是打開僵局、降低風險。國共論壇已於二月初恢復，雙方智庫就AI、防災、節能減碳及產業議題進行交流，顯示兩岸在務實議題上仍具合作空間。兩岸交流停滯十年，已累積相當程度的誤解與敵意，但解方並不複雜，「兩岸和平交流唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨。nothing more. That’s it.」並強調，過去馬英九執政八年，正是在此基礎上建立穩定互動與善意累積的環境，證明這條路是可行且有效的。

至於外界對當前兩岸情勢的焦慮與質疑，鄭麗文說，社會確實存在不安與疑慮，但不應因此否定和平的可能性，「很多人很擔心、很憂慮、很焦急，認為當年的對岸跟現在已經今非昔比，甚至擔心會面對各種威脅。」對於外界流傳「是否以軍購作為交換條件」的說法，她要嚴正澄清，「絕無此事，純屬虛構。」國民黨推動兩岸交流「沒有其他條件、沒有任何交易、更沒有任何壓力」，就是在九二共識與反對台獨的基礎上，逐步累積善意、降低對立。

在軍購議題上，鄭麗文重申，國民黨一貫秉持負責任、審慎把關的態度，「真正力挺台灣國防安全的政黨就是中國國民黨。」在野黨在資訊有限的情況下，仍提出具體版本與論述，務求在國防安全與財政紀律之間取得平衡，反觀民進黨「開空頭支票卻拒絕提供具體資訊，再將責任推給在野黨」，是典型的政治操作，無助於國家安全與理性討論。

鄭麗文說，國民黨作為最大在野黨，責無旁貸，必須同時承擔三項責任：捍衛民主憲政、維護言論自由與司法獨立，以及開創兩岸和平，「我們沒有辦法眼睜睜看著台灣往錯誤的方向持續滑落」，這不只是政黨競爭，而是攸關台灣未來走向的關鍵選擇，「這正是我們必須贏得2026與2028選舉的真正理由。」

鄭麗文還說，兩岸和平的意義，不只是避免戰爭，更在於確保台灣不會淪為衝突前線、人民不會成為炮灰，使台灣既有的民主制度與經濟成果得以延續與保存，「兩岸和平不是出賣台灣，也不是犧牲民主自由，剛好相反，是為了保護中華民國憲法在台灣所建立的民主、法治、人權與自由。」

最後，鄭麗文強調，台灣不應陷入「你死我活」的零和思維，無論國內政黨、兩岸關係，甚至國際互動，都應朝向合作與共贏發展，「和平、雙贏、共好，才是可行的道路」，並呼籲各界以務實行動推動和平，證明這條路徑不僅必要，而且可行。

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