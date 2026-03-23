蘇嘉全赴立法院「回娘家」　任海基會董座後首次備詢

▲海基會董事長蘇嘉全赴立法院備詢，與立委們寒暄 。（圖／記者徐文彬攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長蘇嘉全23日來到立法院內政委員會報告及備詢，這是他來到海基會之後首次赴立院備詢，也是他卸任立法院長後首次備詢。

蘇嘉全表示，今天有機會以海基會董事長的身分到內政委員會來報告，對他來說特別具有意義，因為過去他在立法院服務非常久的一段時間，這裡對他來說非常熟悉，「包括看到的老同事，點點滴滴都還在心裡，立法院對我來說，除了有感動之外，也是一個非常重要的地方，因為這裡是我的娘家。」

蘇嘉全說，今天以備詢的身分再一次回到立法院，心裡除了感謝之外，也更深刻的感受到這一份責任的重量，「我在海基會任職到今天剛好滿兩個月，這一段時間主要是將我們的團隊做一個整合，也跟秘書長、海基會同仁拜會了不少工商團體、相關的社團，聽取意見和建議。」

蘇嘉全強調，希望在既有的基礎上，不只讓海基會的會務運作更加的穩定，也推進台灣社會的實際需求，「海基會在兩岸事務上主要扮演一個穩定溝通、務實服務的角色，一方面要把政府政策執行好，另一方面也要回應兩岸民間交流的實際需求。」

蘇嘉全還說，在當前的情勢下，海基會將用審慎穩健的方式，來推動相關工作，讓制度可以持續運作，也讓交流能夠健康有序的進行，「我也會帶領團隊善盡職責，把該做的事情做好。」