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孩子笑聲滿場！青年公園親子園遊會　北市婦女會打造共融空間

▲▼ 。（圖／台北市婦女會提供）

▲孩子笑聲滿場！青年公園親子園遊會，北市婦女會打造共融空間，台北市長蔣萬安到場支持 。（圖／台北市婦女會提供）

生活中心／綜合報導

3月22日星期天的青年公園熱鬧滾滾，親子園遊會在陽光下登場，不少家庭攜手參與，孩子在「飛行探索遊樂場」盡情奔跑，現場笑聲不斷，氣氛溫馨。

活動結合親子互動與婦幼關懷主題，透過戶外空間與遊戲設計，讓孩子在玩樂中學習與探索。現場設置多元闖關攤位，內容涵蓋兒童健康、居家防災、交通安全、科學教育及環境保護等面向，吸引家長與孩子一同參與體驗。

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其中，「飛行探索遊樂場」成為現場焦點，許多孩童在場域中奔跑嬉戲。主辦方表示，該場域為過去積極爭取的公共建設之一，如今轉型為親子共享空間，不僅提升公園使用功能，也讓孩子擁有更多探索與成長的場域。

▲▼ 。（圖／台北市婦女會提供）

▲▼ 親子園遊會在陽光下登場，不少家庭攜手參與，孩子在「飛行探索遊樂場」盡情奔跑 。（圖／台北市婦女會提供）

▲▼ 。（圖／台北市婦女會提供）

活動由台北市婦女會與萬華區體育會等單位共同舉辦，延續對婦幼議題的關注。主辦方指出，相關理念源自長期推動家庭與婦女關懷的經驗，希望透過活動凝聚社區力量，打造更友善的親子環境。

本次活動也整合多方資源，包括市府相關單位、民間團體與公益組織共同參與，現場設置科學教育、健康保健與安全宣導等多元攤位，讓孩童在遊戲過程中接觸不同知識，提升活動的教育意義。

此外，主辦方表示，長期關注教育與校園環境改善，過去已推動多項校舍整建與設施優化計畫，期望持續打造安全且完善的成長環境，讓孩子在更友善的空間中學習與發展。

▲▼ 。（圖／台北市婦女會提供）

▲ 現場還有做體驗，讓小朋友盡情發揮創意。（圖／台北市婦女會提供）

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