葉片燒斷！南韓78m風電機組「維修一半起火」　3工人喪命

▲ 南韓風力發電機維修中起火，工人不幸身亡。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓慶尚北道盈德郡23日下午發生風力發電機組火警，3名正進行維修作業的工作人員不幸罹難。當地警消出動大規模救援力量，包含11架直升機、50輛各式車輛及148名人員投入滅火及交通管制工作。

19號機組維修中起火 3工人困內部罹難

綜合《韓聯社》等韓媒，根據慶尚北道警察廳及消防本部，這起意外發生於當地下午約1時11分，地點位於盈德郡盈德邑菖浦里風力發電園區的19號機組。

罹難工人為42歲金姓男子、58歲文姓男子及45歲全姓男子，3人隸屬維修承包商，當時正檢修發電機葉片裂縫並進行修補工程。火勢從葉片區域竄出時，3人均在機組內部作業，事後被發現時已無生命跡象。

調查是否違反安全規範 防止二次災害

警方表示，目前正針對事故原因展開深入調查，將傳喚相關業者，確認是否確實遵守安全規範，並釐清有無人為疏失。救援單位也持續監控現場，防止葉片殘骸墜落造成二次災害，並阻絕火勢蔓延至周邊山林。

上月機組倒塌 24座風機全面停機至今

該發電園區共設置24座風力發電機，由丹麥廠商維斯塔斯（Vestas）製造，單機裝置容量達1.65MW，塔柱高度78公尺，葉片長度40公尺。上月2日21號機組才因葉片損壞而倒塌，壓毀鄰近道路，導致全數機組停機至今。營運商盈德風力公司原定完成內部調查及聯合檢測後，再決定是否重啟運轉。