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大陸 大陸焦點 特派現場

火光四濺！陸女在浴室吹頭髮竟「起火爆炸」…雙手瞬間焦黑

▲吹風機起火。（圖／翻攝自微博）

▲吹風機起火。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國安徽蚌埠一名女子近日洗完澡後，在浴室使用吹風機，過程中竟發生起火爆炸，畫面曝光後引發關注。消防單位提醒，浴室屬高濕環境，若在此使用電器，恐同時面臨觸電與火災雙重風險，切勿掉以輕心。

據《人民日報》報導，洗澡後浴室水氣瀰漫，水珠會附著在插座、開關與電器表面，而多數吹風機並不具備防水設計。在潮濕環境下使用時，水氣可能滲入電器內部或插座縫隙，形成導電通道，使人體電阻大幅降低，一旦漏電，電流恐直接穿過心臟，引發心律不整甚至猝死。

▲▼女子在浴室吹頭髮竟起火爆炸。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子在浴室吹頭髮竟起火爆炸。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子在浴室吹頭髮竟起火爆炸。（圖／翻攝自微博）

同時，吹風機吸入濕氣後，內部高溫電熱絲遇水可能造成短路，進而產生火花、冒煙甚至起火。若設備老舊或品質不佳，更可能出現爆炸情況。加上浴室地面濕滑，手持電器時一旦失手跌倒，還可能造成二次傷害。

消防單位提醒，民眾應養成「三乾原則」，即手乾、腳乾、環境乾，使用吹風機前應先擦乾雙手雙腳，站在乾燥地面操作，並盡量離開浴室到通風乾燥的空間吹頭髮，避免在高濕環境下使用電器。

▲手心遭吹風機燙傷。（圖／翻攝自微博）

▲手心遭吹風機燙傷。（圖／翻攝自微博）

此外，正確吹髮方式也相當重要。建議先用毛巾或乾髮帽吸去大部分水分，再以中溫風從頭皮開始吹乾，最後再用冷風定型，不僅能縮短時間，也可降低高溫對頭髮的傷害。

專家也提醒，應定期檢查電器設備，避免使用電線外露或無安全認證的產品，用後須立即斷電並放置於乾燥處，若發生觸電事故，應先切斷電源再施救，切勿直接接觸傷者，以免造成更嚴重後果。

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