徐欣瑩喊「暫停初選、排黑審查」　國民黨：陳見賢符合初選資格

▲陳見賢、徐欣瑩新竹縣初選內戰激烈。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹縣長初選將於28日舉行黨員投票，預計當天將產生人選，但由於參選人之一的副縣長陳見賢，被爆料遭一清管訓的檔案，另一位正在爭取黨內提名的立委徐欣瑩今（23日）喊出，立即暫停初選、啟動排黑審查、撤銷參選資格等3項要求。國民黨下午對此回應，經查，陳見賢副縣長並無違反黨章，符合初選參加資格。

國民黨新竹縣長初選進入白熱化階段，有網友公布國家檔案局存放的公開資料，其中陳見賢遭提報幫派分子，內容有警方提報幫派分子資料表、新竹縣警察局幫派（會）分子不法活動調查資料表，管訓期間考核紀錄等。

徐欣瑩則透過臉書表示，基於對黨的忠誠與對選民的負責，她正式提出3大要求，包括鑑於重大新事證曝光，現有初選程序已失去正當性，應立即終止；考紀會應主動調閱資料，針對陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽的行為進行實質審查；若查證無誤，應立即撤銷陳見賢的提名登記資格，並重申國民黨排黑的堅定立場。

國民黨下午回應，國民黨組發會表示《檢肅流氓條例》已於98年於釋字第636號宣告違憲，國民黨黨章亦於109年9月6日第20屆第4次全國代表大會通過第36條關於「黨員違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例......等罪，經法院第一審判處有罪者，應予以先行停止黨權處分，立即喪失參加黨內初選資格，並不得由本黨提名」之條文修正案。針對徐欣瑩之陳訴，經查，陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。