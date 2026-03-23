以媒：美擬發動地面戰「奪哈爾克島」　加速部署兵力赴中東

▲圖為伊朗哈爾克島。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

耶路撒冷郵報引述消息指出，美方官員已在近期告知以色列與其他國家，美國似乎別無選擇只能發動地面軍事行動，奪取伊朗石油命脈哈爾克島（Kharg Island）。美官員證實，美軍已加速向中東部署數千名海軍陸戰隊及海軍人員。

哈爾克島位在波斯灣，是伊朗主要石油出口樞紐。近期，美國政府內部開始討論是否占領這座島，迫使伊朗停止封鎖荷莫茲海峽船隻通行。

美國官員向耶路撒冷郵報證實，「美軍已加速向中東部署數千名海軍陸戰隊及海軍人員」，這波調動包括「拳師號」兩棲攻擊艦戒備群，包括兩棲攻擊艦拳師號（USS Boxer）、船塢登陸艦波特蘭號（USS Portland）與康斯托克號（USS Comstock）。這三艘船艦搭載約4500名海軍陸戰隊員及其他作戰人員。

川普威脅伊朗能源基礎設施

川普先前曾對哈爾克島發動空襲，並稱美國已摧毀島上所有軍事目標，「我選擇不摧毀島上石油設施，但若伊朗或任何其他勢力干預『船舶自由安全』通過荷莫茲海峽，我將立即重新考慮」。

在此之際，川普21日放話威脅伊朗，若德黑蘭當局不解除對荷莫茲海峽的封鎖，將會攻擊伊朗的電廠。如今川普的最後通牒剩下不到16小時，革命衛隊23日發出強硬回應，警告美國若轟炸伊朗發電廠，將對以色列及駐有美軍基地的波斯灣國家電力設施展開報復性攻擊。

聲明中明確表示，伊朗報復目標將包括以色列電廠、為美軍基地供電的區域國家設施，以及美國在中東擁有利益的經濟與能源基礎建設。另據伊朗司法部門的《米贊通訊社》（Mizan）報導，這份報復清單還包括位於阿聯西部沙漠的巴拉卡核能發電廠（Barakah Nuclear Energy Plant），擁有4座反應爐。

革命衛隊更警告，若伊朗電廠遭到攻擊，荷莫茲海峽將徹底關閉，「直到我們被毀的電廠重建完成為止」，這條航道平時承載全球1/5石油及液化天然氣運輸量。

伊朗前議員莫塔哈里（Ali Motahari）指出，川普針對荷莫茲海峽的48小時威脅，目的可能在於奪取伊朗境內關鍵島嶼，「川普的威脅可能是一種欺敵手段，目的是為了占領哈爾克島及另外三座島嶼」，任何這類行動都將付出沉重代價，「如果這些島嶼遭占領，敵方將會遭受慘痛傷亡」。