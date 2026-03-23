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AV嫩妻二審無罪！日4千人斬富豪「新婚3月猝死」　法官：證據不足

▲▼富豪野崎幸助娶AV嫩妻須藤早貴後健康「詭異惡化」。（圖／翻攝自推特）

▲號稱「4000人斬」的野崎幸助（右）與AV女優須藤早貴（左）閃婚3個月暴斃身亡。（圖／翻攝自X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助2018年因興奮劑中毒死亡，與他新婚3個月、相差55歲的嫩妻須藤早貴被控犯案，但大阪高等法院今（23）日維持一審判決，宣判須藤早貴無罪。

二審維持原判　嫩妻宣告無罪

大阪高等法院23日駁回檢方上訴，維持一審原判，裁定現年30歲的被告須藤早貴無罪。法官村越一浩認為檢方控訴理由不足，因此尊重一審判決結果，維持無罪認定。

▲▼富豪野崎幸助娶AV嫩妻須藤早貴後健康「詭異惡化」。（圖／翻攝自推特）

號稱4000人斬　富豪新婚3月猝死

野崎幸助是和歌山縣田邊市的知名企業家，生前自稱與超過4000名女性有過親密關係，也因此獲得「紀州唐璜」的稱號，未料與AV女優須藤早貴閃婚僅僅3個月，2018年5月竟在和歌山縣田邊市的住家猝死。

調查顯示，野崎幸助死於急性興奮劑中毒，當時年僅22歲的新婚妻子須藤早貴立刻成為最大嫌疑人。檢方指控，她在丈夫飲食中摻入致死劑量的興奮劑，以殺人罪及違反毒品取締法等罪名起訴。

2024年12月，和歌山地方法院一審宣判無罪，法官認為無法完全排除野崎自行使用興奮劑，並誤食過量致死的可能性，「沒有足夠證據推斷被告實施謀殺」。

此前，檢方提出許多間接證據，包括須藤早貴在死者身亡時與其獨處，具有繼承巨額遺產等殺害動機，曾秘密購買疑似興奮劑的物品，並在網路上搜尋「興奮劑攝取過量」、「老人 完全犯罪」等關鍵字。

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