強化勞資調處戰力　台南市勞工局辦回流訓練精進專業

▲台南市勞工局於關子嶺舉辦調解人暨調解委員研習會，強化第一線調處專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化勞資爭議調處品質與第一線人員專業能力，台南市勞工局於23、24日於關子嶺富野溫泉會館舉辦「調解人暨調解委員研習會」，邀集轄內具實務經驗的調解人及調解委員參與，透過系統化課程與案例分享，深化調處技巧與法令知識，進一步促進勞資關係和諧穩定。

勞工局指出，隨著勞動型態日益多元，勞資爭議案件也趨於複雜，調處人員除需具備扎實法律專業，更需擁有高度溝通協調與衝突管理能力。勞工局每年受理逾千件勞資爭議案件，其中以「工資爭議」為最大宗，其次為「資遣費給付」、「職災補償」及「契約爭議」，顯示第一線調處壓力不斷攀升。

勞工局長王鑫基表示，調解人與調解委員長期站在勞資雙方之間，秉持中立、公正原則，透過專業判斷與溝通技巧提出解決方案，協助當事人化解衝突，讓許多原本可能進入訴訟的案件得以順利落幕。他代表市長黃偉哲感謝所有調處人員的辛勞與付出，並肯定大家在面對多變勞動環境下持續精進、迎接挑戰的專業精神。

本次研習課程內容紮實，特別邀請台灣高等法院法官陳婉玉及明理法律事務所律師李瑞敏擔任講座，針對「勞資調解實務觀察」、「職場性騷擾與霸凌申訴處理」、「勞動契約終止爭議與司法實務」等重要議題進行深入解析。課程中除說明最新法令規範，也透過實際案例與法院判決分享，讓學員能在討論中掌握處理爭議的關鍵思維，提升臨場應對能力。

勞工局強調，調解制度是化解勞資爭議的重要關鍵機制，透過持續性教育訓練與經驗傳承，不僅可提升調處品質，也有助於縮短處理時程，降低對勞資雙方的影響。建立一支專業、穩定且具溝通能力的調處團隊，是維持產業發展與社會安定的重要基石。

此次研習活動吸引眾多調解人與調解委員踴躍參與，現場互動熱烈，展現第一線人員對專業精進的高度重視。勞工局表示，未來將持續規劃相關培訓課程，讓調處人員在快速變動的勞動環境中持續成長，為打造更公平、穩定的勞資關係奠定堅實基礎。