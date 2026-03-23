舊牛仔褲大變身！移民署攜手新住民手作布包　展現環保創意

▲舊褲變身創意布包！移民署嘉義市服務站攜手新住民實踐環保永續 。（圖／移民署嘉義市服務站）

記者翁伊森／嘉義報導



在追求永續發展與減廢生活的今日，閒置舊衣也能綻放新生命！內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站於日前舉辦新住民家庭教育課程，特別邀請第 10 屆「新住民及子女築夢計畫」獲獎者張勤擔任講師，帶領新住民朋友動手將汰舊牛仔褲改造為獨一無二的手作布包。活動不僅延長了衣物使用壽命，更引導學員在日常生活中落實資源再利用，為守護地球盡一份心力。

講師張勤本身是一位專業的手工縫紉師，在移民署築夢計畫的資助下，長期於社區大學推廣縫紉技藝。她現場分享，牛仔布料堅固耐磨，即使款式過時或尺寸不合，只要透過簡單的剪裁、縫製與創意設計，就能轉化為兼具實用與質感的包款。張勤強調：「環保不只是口號，更是一種生活美學，透過巧思讓舊物重生，就是對環境最溫柔的承諾。」

活動現場氣氛活潑，新住民朋友從起初的生疏到逐漸上手，在張勤的細心指導下，紛紛展現驚人創意。有人巧妙保留牛仔褲原有的口袋作為收納空間；有人則運用剩餘布邊、舊鈕釦或彩色布貼進行點綴，將原本計畫丟棄的舊褲，蛻變成充滿個人色彩的流行布包。參與學員紛紛表示，看著舊褲子在自己手中變漂亮，非常有成就感。

嘉義市服務站站主任黃艷薰指出，透過「舊衣再生」課程，不僅能增進新住民的技能，更能促進家庭間的情感交流與社會連結。黃主任也藉此提醒，移民署「114 學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫」正熱烈申請中，線上報名截止日為 115 年 3 月 23 日，紙本資料則須於 3 月 30 日前郵寄。

黃主任呼籲，符合資格的新住民及其子女應踴躍申請，利用政府資源開拓視野，為未來創造更多發展機會。移民署將持續陪伴新住民在台灣這片土地上紮根，共同譜寫多元燦爛的生活篇章。