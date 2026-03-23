綠桃園議員參選人爆賄選！　選對會建請中執會暫緩提名　

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨桃園市議員初選結果日前出爐，不過，過關的新人胡家智卻爆出賄選爭議，胡家智對此已提告以捍衛清白。民進黨發言人吳崢今（23日）轉述，選對會已收到檢舉，並做成決議，將該案建請中執會暫緩提名，並送中評會進行相關調查。此外，民進黨仍有7縣市首長尚未確定人選，吳崢說，選對會成員聚焦在最後幾位人選，仍在綜合斟酌中，據他了解，應該下次選對會會有具體結論產生。

民進黨台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣和金門縣、連江縣（馬祖）目前尚未完成縣市長提名，民進黨秘書長徐國勇今（23日）上午召集台北市立委、議員、黨公職至黨中央討論台北市長選情，討論時間長達1個半小時，下午則召開選對會。民進黨發言人吳崢會後轉述，今天大概聚焦兩塊，一是大家關心的人選提名，另外就是選對會接受到各地包括違反黨紀相關的檢舉、選舉相關案件。

吳崢指出，人選部分，選對會成員持續針對現在未提名的縣市做大體討論，現在已聚焦在最後階段幾位人選，仍在綜合斟酌，「據我了解，應該是下一次選對會開會，就會有具體的結論來產生」。民進黨選對會下次開會時間為4月7日。

選舉相關紀律案件方面，吳崢說明，選對會今天接到了檢舉，包括桃園市議員參選人疑似賄選的案件，選對會最後做成決議，要把該案建請中執會來暫緩提名，並且送中評會進行相關調查。

媒體關切，桃園市長人選先前傳出是法務部次長黃世杰，什麼考量導致要等到下一次？吳崢表示，其實選對會成員都討論到相當具體的階段了，應該很快就會有結果消息出來跟大家報告。

北市部分，吳崢說，早上會議自己沒有直接與會，但有聽到些議員分享裡面狀況，主要也是針對台北市長提名人選來了解所有台北市議員和委員的意向。據他了解，今早開完會後，提名人選的選項又收斂了一些，相信台北市也很快就會有結論出來，且這段時間很多議員也都有公開表達對候選人的期待。媒體追問，主要還是推薦鄭麗君？吳崢僅說，相信這些優秀的人選，議員們都有提到。

下次開會台北市、桃園市是否會有定案？吳崢指出，自己不能代表選對會預告，因為最終還是要選對會成員們在會議上進行相關討論跟結論，「我只能說，我在會中感覺到的這個氛圍跟進度，我想應該是很快就會有一個更具體的結論出來」。此外，吳崢也提到，會中沒有討論到澎湖選情。

而針對整體提名時程，吳崢表示，基本上大方向還是希望盡速，他沒辦法代表徐國勇直接劃一個截止時間，「因為他才是我的長官，我不是他的長官」，但確實針對進度部分，徐國勇在會中也表達會加緊處理，相信接下來幾個禮拜，大家會看到些具體進度來推動。

據了解，就北桃部分，與會人士透露，桃園還需要些作業時間，主要是公職政務交接，因此無法直接確定由黃世杰出戰；台北則是頻被點名的綠委王世堅和吳思瑤上午在閉門會議中明確表態不想選，徐國勇也將意見帶到下午的選對會上，因此目前鄭麗君仍是第一人選。

此外，台東部分，儘管民進黨已徵召綠委陳瑩出戰台東縣長，但遭民進黨開除黨籍的前立委劉櫂豪近日表示，將說明是否第7次參選台東縣長，讓選情出現變數。該人士僅說，今天沒有討論到台東，且劉櫂豪是黨外人士。