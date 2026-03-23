油價飆漲！陸官方採取「臨時調控」措施　啟動天花板機制壓制漲幅

▲全球油價上漲，大陸官方出手啟動臨時調控措施，以及「天花板」機制。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方正式啟動「油價防火牆」機制！國家發展改革委今（23）日表示，為減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，減輕下游用戶負擔，保障經濟平穩運行和社會民生，在保持現行價格機制框架的基礎上，對國內成品油價格採取「臨時調控措施」。另外，若國際油價衝破每桶130美元，油價將採取「不提高」或「少提高」原則，政府會採取適當煉油企業階段性補貼，確保市場供應穩定。

綜合陸媒報導，自3月9日成品油價格調整以來，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲，特別是中東地區原油價格連創歷史新高。

根據大陸油價現行價格機制計算，自3月23日24時起，大陸國內汽、柴油（標準品）最高零售價格每噸分別應上調2205元、2120元，為減輕下游用戶負擔，國家對成品油價格採取臨時調控措施，國內汽、柴油每噸實際上調1160元、1115元，少漲1045元、1005元，相當於全大陸平均汽、柴油每升少漲0.85元左右。（單位：人民幣，同下）

對於私家車車主，按油箱50至60升測算，用92號汽油加滿一箱油可少支出40至50元（約省下台幣180至225元)；對於大貨車司機，按油箱400至600升測算，加滿一箱油可少支出300到500元（換算台幣1350到2250元）。

發改委表示，將指導成品油生產銷售企業全力做好成品油生產組織調運，保障市場供應，並配合有關部門加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策等違法違規行為，切實維護市場秩序，保護消費者利益。

許多大陸車主擔心，如果國際原油漲到每桶130美元，國內油價會跟著「漲翻天」？對此，發改委釋疑，明確表示大陸油價設有「天花板」機制，當國際油價過高時，政府會出手攔住漲幅，守住大家的荷包。

發改委首先解釋，目前大陸國內汽、柴油的價格是跟著國際市場連動的，每10個工作日會調整一次。為了避免油價波動太劇烈，政策設有「上下限」，上限（天花板價） 每桶130美元，下限（地板價） 每桶40美元。

如果國際油價真的衝破每桶130美元（換算國內油價約每升10元人民幣以上）該怎麼辦？發改委給出了明確答案，一旦觸發「天花板」價格，國內油價將採取「不提高」或「少提高」原則。簡單來說，就是政府會幫忙把價格壓住，不讓國際油價的瘋漲完全轉嫁到消費者身上。

光壓住油價還不夠，如果煉油企業因為成本太高而不生產，會導致大家沒油可加。因此，政府會採取財稅支持政策，給予煉油企業階段性補貼，確保市場供應穩定。

這種做法並非首次，早在2022年俄烏衝突引發油價狂飆時，大陸官方曾明確執行過，國際油價突破每桶130美元後，國內油價短期內不再上調，並給予企業補貼。

