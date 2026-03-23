「國防部長」張育成現身台中代言捷運　鐵粉徹夜排12小時喊值得

▲台中捷運邀請球星張育成出任「台中捷運年度安全大使」，今（23）日舉行簽約儀式。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

在WBC經典賽中表現亮眼、被球迷稱為「國防部長」的張育成今（23）日現身台中，首度受邀擔任台中捷運安全大使，推廣大眾運輸與交通安全。活動現場吸引大批熱情球迷到場支持，甚至有死忠粉絲帶著2023年世界棒球經典賽（WBC）的珍藏球卡，提前12小時徹夜排隊，只為了一睹偶像風采。

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▲張育成鐵粉、擔任工程師的陳先生今天專程請假，在前一天晚上10點就到現場排隊，等著要讓偶像簽名。（圖／記者游瓊華攝）



台中捷運邀請球星張育成出任「台中捷運年度安全大使」，今日舉行簽約儀式，並同步發表聯名icash 2.0電子票證。中捷公司說明，聯名票卡每張售價200元，除今日現場發售外，自3月25日起可在中捷高鐵臺中站、市政府站及松竹站旅客詢問處購買。

為了近距離接觸張育成，來自中科院的陳先生專程請假，從前一天晚間10點就到現場守候，整整排了超過12個小時。陳先生興奮地秀出手中珍藏的2023年WBC張育成專屬球員卡，回憶當時張育成對陣荷蘭轟出滿貫全壘打的感動，並開心表示：「等待非常值得！」

談及首度擔任中捷安全大使，張育成表示感到非常榮幸，期盼能藉由自己的影響力，呼籲大眾與球迷搭乘捷運時都能注意安全，「希望大家都能安全、可靠地搭上捷運，平安回到家。」