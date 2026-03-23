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愛上15歲男學生！女狼師狂傳訊息說愛你　「誘他上車」當場被抓包

▲▼愛上15歲男學生！女狼師狂傳訊息說愛你　「誘他上車」當場被抓包。（圖／翻攝Google Maps、富蘭克林郡立監獄）

▲賈梅拉因與男學生發生不當性行為被逮捕。（圖／翻攝富蘭克林郡立監獄）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州一名28歲女教師賈梅拉（Jamelah Daboubi）與15歲男學生發展出不倫戀情，不僅有親密肢體接觸，還傳送數千則簡訊示愛，被學生姑姑當場抓包後才東窗事發。

《每日郵報》報導，賈梅拉在地平線科學學院（Horizon Science Academy）擔任10年級教師。2025年4月，男學生監護人、也就是他的姑姑，驚見外甥與女教師一同待在車內，驚覺情況不對勁，立即報警處理。

警方趕抵哥倫布市東北側薩拉多溪徑（Salado Creek Drive）的少年住處後展開調查，少年很快坦承與老師賈梅拉已經互相傳訊息好幾個月，也已經發生性行為一段時間，還包括接吻和撫摸等行為。

▲▼愛上15歲男學生！女狼師狂傳訊息說愛你　「誘他上車」當場被抓包。（圖／翻攝Google Maps、富蘭克林郡立監獄）

▲地平線科學學院已經解雇這名女狼師。（圖／翻攝Google Maps）

檢察官表示，這段不當關係維持數月之久，「他們持續傳訊息好幾個月，並發生多次性行為。」執法人員扣押少年手機後，赫見2人之間往來高達數百通電話及數千則訊息，內容充斥著情愛表白，賈梅拉更多次在訊息中告白「我愛你」。

地平線科學學院已於去年4月21日發布聲明，證實已將賈梅拉解僱，她被指控嚴重性侵害及與未成年人發生非法性行為等罪名，已於今年2月認罪，被建議判處5年社區監控、強制心理諮商、吊銷教師執照並進行社區服務。根據認罪協商，賈梅拉必須登記為性犯罪者，預計將服刑18個月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
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