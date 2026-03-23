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美限伊48小時開放海峽！　陸外交部：別讓不該開始的戰爭再繼續

▲大陸外交部發言人林劍19日主持例行記者會。（圖／翻攝自央視新聞）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝自央視新聞）

記者任以芳／綜合報導

針對美方要求伊朗48小時內開放荷莫茲海峽，否則將摧毀其發電廠。中國外交部發言人林劍今（23）日表示，武力只會導致惡性循環，局勢若再度升級將陷入不可收拾的局面。林劍強烈呼籲當事方立即停止軍事行動，回歸對話談判，不要讓這場本就不該開始的戰爭再繼續下去。

中國外交部今23日舉行例行記者會，有媒體問及，「針對美方要求伊朗在48小時內開放荷莫茲海峽，否則將對伊朗『各類發電廠』發動打擊並將其摧毀，請問對此有何評論？」

林劍指出，當前中東的戰火仍在蔓延外溢。如果戰事持續擴大、局勢再度升級，整個地區將陷入不可收拾的局面。

林劍表示，武力只會導致惡性循環。中方強烈呼籲當事方立即停止軍事行動，回歸對話談判，不要讓這場本就不該開始的戰爭再繼續下去。

針對日本首相高市早苗訪美引發的各界爭議表示，林劍表示，我們注意到一些日本媒體、專家和民眾對高市早苗此次訪美的觀點，包括被當面提及日本偷襲珍珠港、在參觀「總統星光大道」時的反應等等。

林劍指出，對於日本網民對此訪的各種非議，我不予評論。他強調，美日發展雙邊關係應有利於地區和平穩定，不應針對第三國，或損害他國利益。

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