李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

▲李彥秀陪同陳冠安領表。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2026北市議員選舉開跑，國民黨今（23日）起開放第一階段領表登記，擔任十年幕僚的青年部前主任陳冠安下午在前老闆、藍委李彥秀的陪同下，赴市黨部領表，李彥秀大讚陳冠安滿滿戰力，「這次輪到我來抬轎，一定全力輔選！」

陳冠安表示，自己身為港湖在地子弟，無顯赫背景，僅憑對公共事務的熱情與理想投身政治，歷經十年幕僚歷練，累積國政與市政實務經驗，懷抱為中華民國持續奮鬥的信念投入參選。他指出，此次領表不僅是個人參選的起點，更是爭取為家鄉服務、改善地方發展的重要契機，「年輕世代資源有限，但具備拚搏精神與行動力，願以熱血、辛勞與汗水，回應鄉親期待。」

在地方經營方面，陳冠安強調，其推動「港湖百萬步」行動，三個月內累計逾130萬步、行走超過800公里，實地走訪港湖各里鄰，傾聽基層聲音、掌握民生需求。他並提出「港湖百策」，聚焦治安、交通、居住與公共服務等面向，期盼為台北市民打造更安全、安心的生活環境。

陳冠安也引用蔣經國名言「一切以國家利益為前提，以人民福利為依歸，無官不是公僕」，強調從政應以民為本。他指出，作為港湖地區民意代表，更須以地方需求為核心，落實服務精神，此亦為李彥秀的身教言教。他懇託港湖鄉親支持青年參政，給肯拚敢戰的年輕人一個機會，為港湖、為台北、為中華民國打拚。

李彥秀則說，陳冠安今天終於變成男主角，過去長期擔任幕僚角色，服務包括自己、羅智強、江啟臣及柯志恩等多位政治人物，具備完整歷練與政策實戰能力。她指出，陳冠安由抬轎者變成坐轎者，這次輪到自己來抬轎，一定會全力輔選冠安和所有議員候選人。

李彥秀也稱讚陳冠安長期協助國民黨青年事務，參與青年部及革實院運作，致力培育青年政治人才，為黨注入新血與活力。她更肯定其具備戰力與實績，期待透過他此次的參選，為港湖帶來嶄新氣象。

