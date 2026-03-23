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川普威脅轟最大電廠！伊朗革命衛隊放話「炸回去」　報復清單曝

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

▲ 伊朗革命衛隊放話，美方若攻擊電力設施將以牙還牙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普下達的48小時最後通牒僅剩不到16小時，伊朗革命衛隊（IRGC）23日發出強硬回應，警告美國若轟炸伊朗發電廠，將對以色列及駐有美軍基地的波斯灣國家電力設施展開報復性攻擊。

革命衛隊警告：攻擊電力就報復電力

伊朗半官方《法斯通訊社》報導，革命衛隊聲明強調，「如果你攻擊電力，我們也會攻擊電力」，「鎖定電力基礎設施會干擾醫院、緊急救援中心、供水系統及海水淡化廠等重要民生設施，這種行為極不人道。」

聲明中明確表示，伊朗報復目標將包括以色列電廠、為美軍基地供電的區域國家設施，以及美國在中東擁有利益的經濟與能源基礎建設。另據伊朗司法部門的《米贊通訊社》（Mizan）報導，這份報復清單還包括位於阿聯西部沙漠的巴拉卡核能發電廠（Barakah Nuclear Energy Plant），擁有4座反應爐。

革命衛隊更警告，若伊朗電廠遭到攻擊，荷莫茲海峽將徹底關閉，「直到我們被毀的電廠重建完成為止」，這條航道平時承載全球1/5石油及液化天然氣運輸量。

波斯灣國家恐陷人道災難　全球市場埋下炸彈

波斯灣國家高度仰賴海水淡化廠供水，其中巴林與卡達100%飲用水來自淡化廠，阿聯則達80%以上，一旦遭襲恐引發人道災難。市場分析師警告，川普的威脅已為全球市場埋下「48小時定時炸彈」。

此前，川普21日在社群媒體發文，要求伊朗在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗各地發電廠，「從最大的開始炸！」這場始於2月28日的美伊衝突已進入第4周，造成逾2000人喪生，全球油價飆升至近4年新高，歐洲天然氣價格上周暴漲35%。

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