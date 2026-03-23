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社會 社會焦點 保障人權

台中黑車高速追撞毀3車！零件噴滿地超驚悚　巨響嚇壞路人

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區今天（23日）中午發生一起車禍，1名53歲李姓男子在一般道路上高速行駛，撞上前方停等紅燈的發財車及1輛白色轎車，並波及路邊停放車輛，造成相關車輛嚴重毀損、翻覆，有3人受傷送醫，所幸僅是輕傷。警方對李進行酒測，無酒駕行為，他辯稱「沒注意前面」才闖禍，詳細肇事原因由交大分析鑑定。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲停等紅燈的發財車及白色轎車，遭到李男黑色轎車從後方追撞。（圖／民眾提供）

警方調查，李男今天中午12時46分左右，開車沿大安港路由西往東方向直行，行經新政路與大安港路口時，先是追撞前方停等紅燈的發財車，再推撞更前面的1輛轎車，以及路邊停放的另1輛車。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲李男追撞前方車輛，車頭毀損。（圖／民眾提供）

監視器畫面顯示，白車與發財車遇到紅燈，已經降速至靜止等待，此時後方突然衝出1輛黑色轎車，毫無減速向前疾駛，直接衝撞前方兩輛車，速度之快讓發財車當場側翻，其後斗也全毀，路旁被波及的銀色轎車左側車身幾乎被撞爛，而肇事的黑車車頭則嚴重毀損、露出車胎。

事故發生時造成巨大聲響，讓其他用路人受到驚嚇，還有1名路過的男子，被嚇得半舉雙手，呆愣原地。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼發財車後斗幾乎全毀，路旁被波及的銀色轎車也毀損嚴重。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

車禍造成被撞的白車、發財車駕駛乘客共3人受傷，送往光田醫院治療，無生命危險，肇事的李男沒有受傷。3名駕駛經酒測均無酒精反應，李男自述，是因沒有注意車前狀況才會撞上，但從相關畫面來看，前方停等車輛已完全靜止，加上雙方車輛有相當距離，應由足夠的反應時間，李的說法難以令人信服。

警方呼籲駕駛人，務必遵守相關行車規定，隨時注意車前動態並保持行車安全距離，以確保自身及其他用路人安全。

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