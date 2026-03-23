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Grab收購案待公平會審查　台灣foodpanda：目前維持正常營運

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda）

▲台灣foodpanda被Grab以6億美元收購。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

東南亞叫車龍頭「Grab Holdings Limited（GRAB）」宣布以6億美元買下台灣foodpanda，預計於2026年下半年完成。對此，foodpanda發出最新聲明，交易仍須經公平會等主管機關審查核准，此前仍維持正常營運。

foodpanda最新聲明指出，「foodpanda的母公司德商Delivery Hero今日與Grab簽署協議，規劃以6億美元現金價格，將台灣市場外送業務轉由Grab經營。此項交易仍須經公平會等主管機關審查核准，預計將於2026年下半年完成審查流程。」

foodpanda強調在收購案未被核准之前，台灣外送服務均維持正常運營，所有服務、消費者權益、合作關係及營運模式，皆不會受此協議影響，並以維護消費者、合作商家及外送夥伴權益為優先考量，持續提供全體用戶穩定且高品質的外送體驗和服務。

Grab也表示與foodpanda承諾在整個交易過程中，持續為所有利害關係人提供高品質的服務。在交易完成前，Delivery Hero將維持既有模式營運foodpanda台灣業務。雙方已簽訂過渡支援服務協議，由Delivery Hero於交割後提供過渡支援，確保在轉移至Grab平台期間，在地社群仍能獲得妥善支持。  

Grab目標於2027年上半年完成用戶、商家夥伴與外送夥伴自foodpanda平台全面轉移至Grab應用程式的作業。

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