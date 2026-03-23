堅拒李貞秀質詢　邱垂正：一個違法的人無法代表大多數陸配

▲邱垂正接受媒體訪問。（圖／記者徐文彬攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正23日赴立法院內政委員會報告，面對民眾黨籍立委李貞秀的質詢時，他雖在召委廖先翔的要求下上台，但拒絕直接回應李貞秀，而是透過廖先翔當「傳聲筒」進行答詢。邱垂正在接受媒體訪問時強調，一個違法身分的人，無法代表絕大多數守法合法的陸配。

邱垂正提到，合法的立法委員，才有憲法的質詢權，行政官員依法行政，不能回答有身分問題的人，否則就違法，所以他們不可能知法犯法。

▼李貞秀在同黨議員的陪同下上台。（圖／記者徐文彬攝）



邱垂正指出，一個違法身分的人，無法代表絕大多數守法合法的陸配，「今天這個事件的本質很清楚，就是一個違反規定的人想當立法委員，但行政部門依法行政拒絕，所以跟大部分合法守法的陸配沒有關聯。」

邱垂正強調，絕大部份合法守法的陸配在台灣生活，都熱愛守護台灣這塊土地，都遵重、遵守台灣的法律，真心想融入台灣社會，在這裡安身立命、落地生根，成為家庭的一份子。

邱垂正說，這個事件已經讓社會付出很多成本，不斷激起對立，還害很多陸配被捲入，將所謂「歧視陸配」當藉口，消費陸配族群，讓陸配在社會上被標籤化，「我們看到這種情形非常痛心，守法、合法的陸配不應該成為政治攻防的犧牲品。」

▼邱垂正上台，但不直接回應李貞秀。（圖／記者徐文彬攝）

