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婦下車嘔吐重心不穩摔4米深平台！女兒嚇哭　苗栗警及時救援

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉湯姓婦人21日偕女兒搭乘友人轎車，湯女因山路暈車想要嘔吐，她下車想要緩一緩時，疑重心不穩摔落邊坡，最終跌落高低差約4公尺的平台，嚇壞她女兒和友人，幸好轄區派出所所長巡邏路過，立即通報消防局救災人員，平安協助湯女脫困，就醫檢查並無大礙。

▲湯姓婦人疑暈車下車嘔吐，重心不穩摔落4米深邊坡，巧遇巡邏警急通報救援。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲湯姓婦人疑暈車下車嘔吐，重心不穩摔落4米深邊坡，巧遇巡邏警急通報救援。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

大湖警方今天表示，湯姓婦人（47歲）21日下午4點左右，帶著就讀國小的女兒，搭乘友人湯姓男子（53歲）駕駛的轎車，沿著泰安鄉大安道路2.1公里時，湯女疑因暈車，肚子翻滾難受想要嘔吐，趕緊請友人停車。

▲湯姓婦人疑暈車下車嘔吐，重心不穩摔落4米深邊坡，巧遇巡邏警急通報救援。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，湯姓男子隨即把車停靠路肩，讓湯女下車在路旁嘔吐，不料，湯女可能身體不適，加上重心不穩，順勢往下跌落邊坡，最後掉落受困距離上、下車道約4公尺高低差的平台處，友人嚇壞、湯女的女兒更是嚎啕大哭。

▲湯姓婦人疑暈車下車嘔吐，重心不穩摔落4米深邊坡，巧遇巡邏警急通報救援。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方指出，案發不久時，轄區梅園派出所長陳樹成巡邏經過該路段時，眼尖發現異狀，立即上前查看並迅速通報象鼻消防分隊到場協助救援；警消人架梯到平台，小心翼翼展開救援行動，最終順利將受困民眾救出。湯女跌落過程中造成背部及手部擦挫傷，所幸意識清楚，隨後送往台中東勢農民醫院接受治療，無生命危險。

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