賴清德鬆口重啟核電！陳其邁喊「電大家都在用」：必須務實面對

▲賴清德鬆口，已依法啟動重啟核電程序。（圖／記者林挺弘攝）

記者賴文萱／高雄報導

總統賴清德日前鬆口，已依法啟動重啟核電程序，遭質疑「非核家園」正式破功，引發關注。高雄市長陳其邁今（23）日出席活動被問及看法表示，「電大家都在用」，能源政策牽涉到產業的發展以及區域供電的平衡，這個是台灣必須嚴肅、務實面對的問題。

賴清德22日受訪時，提出3個考量重啟核電的原因，強調台灣已經進入新的情勢，經濟有非常明顯的發展，加上要因應氣候變遷與地緣政治的變化，電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。他並指「核二、核三具備重啟條件」，預計3月底送核安會審議。

▲陳其邁說，能源政策牽涉到產業的發展以及區域供電的平衡，這個是台灣必須嚴肅、務實面對的問題。（資料照／記者賴文萱翻攝）

對於重啟核二、核三的部分，陳其邁今日被問及此事回應，能源政策牽涉到產業的發展以及區域供電的平衡，這個是台灣必須嚴肅、務實面對的問題。尤其是核二、核三的重啟，誠如賴總統所提到的三原則，包括核能安全、核廢料有解以及社會有共識，他希望大家都能夠有更充分的討論，凝聚社會共識。

陳其邁指出，在核能使用的部分，因為它牽涉到產業的發展，當然更重要也在整個核能的安全、電網的韌性、能源的配比等等這些議題，這個是大家都必須面對的，「因為電大家都在用，不管你從北到南，大家都在用電。」

他最後說，希望行政院能夠很清楚地來告訴民眾，到底在整個未來長期用電發展的趨勢，怎麼樣能夠符合我們國家最大的利益，相信民眾也可以更了解政策內容。