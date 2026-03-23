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正副機師喪命！76人客機時速39km撞消防車　機鼻嚴重毀損

▲▼ 美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間一架客機滑行期間撞上消防車。（圖／路透）

▲客機滑行期間撞上消防車。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間一架客機滑行期間撞上消防車，根據NBC新聞、CNN取得的最新消息，客機正副機師身亡。已知當時消防車之所以在事發現場，是因為正前往處理另一起事件。

▲▼ 美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間一架客機滑行期間撞上消防車。（圖／路透）

▲客機機鼻部位嚴重毀損。（圖／路透）

路透、NBC新聞報導，根據航班追蹤網站Flightradar24，這架客機降落機場之後在跑道上滑行，但就在美東時間晚間11時47分，飛機以時速39公里的速度撞上地面一輛消防車。現場畫面顯示，客機機鼻部位嚴重毀損，機頭、機身翹起懸在半空中。

報導指出，這架客機是由加拿大航空區域夥伴Jazz營運，隸屬於Chorus Aviation。Jazz表示，根據初步掌握的乘客名單，機上載著72名乘客與4名機組人員。

▲▼ 美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間一架客機滑行期間撞上消防車。（圖／達志影像／美聯社）

▲事發地點位在機場4號跑道。（圖／達志影像／美聯社）

紐約與紐澤西港務局指出，事發地點位在機場4號跑道，當時這輛消防車正趕往處理另一起事故；另據CNN掌握到的消息，消防車正前往支援附近一架因駕駛艙出現不明異味而請求協助的飛機。消息人士透露，消防車是由員警駕駛，2名員警骨折，目前情況穩定。

拉瓜迪亞機場已經關閉，根據美國聯邦航空總署（FAA），機場預計將關閉至美東23日下午2時。美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，已成立小組針對這起事件進行調查。

▼拉瓜迪亞機場已經關閉。（圖／路透）

▲▼ 美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間一架客機滑行期間撞上消防車。（圖／路透）

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